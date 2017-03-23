Bakan Kaya: Hollanda'da milletime layık olan duruşu sergiledim (2)

BAKAN KAYA'DAN GENÇLERE ÖVGÜ

Fethiye İlçesi'ndeki ziyaretlerinin ardından Muğla'ya gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ) düzenlenen konferansta öğrencilerle bir araya geldi.

MSKÜ tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Gençlerle Türkiye ve Dünya Gündemi' konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Bakan Kaya, gençlere övgü yağdırdı. Türkiye'nin sahip olduğu en büyük zenginliğin genç nüfus olduğunu belirten Bakan Kaya, "Ülkemizin istikbalini siz üstleneceksiniz. Siyaset ile ilgilenmeniz gurur vesilesidir. Gençleri anlamadan ve sahip çıkmadan gelecek hayali kurmak mümkün değildir. Kuşak olarak sizler çok genç olmanıza rağmen büyük olaylara şahit oldunuz. 15 yıllık süreçte bizim ilerlememize kilit vurmak isteyenler oldu. En büyük, en alçak girişime 15 Temmuz'da hep birlikte şahitlik ettik. 15 Temmuz'da bu ülkeyi bölmek, parçalamak isteyenlere millet dersini verdi. Bu sadece bir darbe değildi. 15 Temmuz bir işgal girişimiydi" dedi.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Bakan Kaya'ya konuşmasının ardından dövme bakırdan yapılma ibrik hediye etti.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

DHA