Bakan Kaya, Hollanda'yı suçladı: Kadın bakana insanlık dışı uygulamalarda bulundu (2)

ESNAFI DİNLEDİ, YAŞLILARI ZİYARET ETTİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, huzurevi açılışının ardından Torbalı ilçe merkezinde esnafı ziyaret etti. Cadde üzerindeki işyerlerine giren, esnafla sohbet eden Bakan Kaya, çektirme isteklerini de geri çevirmedi. Kadınların yakın ilgi gösterdiği Bakan Kaya'ya Torbalılar, Hollanda'daki duruşundan dolayı desteklediklerini ifade etti. Yol üzerinde karşılaştığı özellikle çocukları öpüp seven Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, down sendromlu 9 yaşındaki Ceren Sarak'la da yakından ilgilendi. Torbalı'da, Sosyal Hizmetler Merkezi'nin açılışını da yapan Fatma Betül Sayan Kaya, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İzmir Şubesi'ni de ziyaret etti. Basına kapılı olarak dernek yöneticileriyle toplantı yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, daha sonra Karabağlar Huzurevi'ne geçti. Burada da, yaşlılarla yine basına kapalı olarak görüştü, sohbet etti.

Taylan YILDIRIM / İZMİR, (DHA)

DHA