Bakan Kaya, Hollanda'yı suçladı: Kadın bakana insanlık dışı uygulamalarda bulundu (3)

"ÇANAKKALE RUHUYLA 15 TEMMUZ'DA DİRENDİK"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ak Parti Karabağlar İlçe Teşkilatı'nda partililerle bir araya geldi. 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili hazırlanan kısa filmin gösterildiği toplantıda, Ak Parti İl Başkanı Bülent Delican, "Bu milletin kadınları, gerek duyulduğunda erkeklerinden çok daha önde yer aldılar. O günün Nezahat onbaşıları, bugünün Betül Sayan Kaya'ları. O Hollanda' da bekledi. Cesareti, tüm dünyaya gösterdik. 15 yıllık AK Parti iktidarında insanların kendisine güveni geldi" dedi.

İzmirlilerin kendisini çok iyi karşıladığını söyleyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da "Çanakkale Zaferinin 102'nci yılını kutladık. 15 Temmuz'da da aynı Çanakkale ruhuyla 249 canımızı şehit verdik. 15 Temmuz'da, Nene Hatunların, Seyit Onbaşıların torunları olduğumuzu gösterdik. İmanından, bayrağından başka hiçbir gücü olmayan bu millet, 15 Temmuz'da Çanakkale ruhuyla iradesinin arkasında olduğunu gösterdi" dedi.

Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü anlatan Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, "Türkiye, terörle mücadelede yeni safhaya geçti. Artık atak pozisyonundayız. Dağları ovaları terörden arındırıncaya kadar çalışma durumundayız. Gerçek demokrasi neymiş millete iradesinin arkasında nasıl dururmuş asil milletimiz 15 Temmuz'da gösterdi" diye konuştu.

"MİLLETİME YAKIŞAN DURUŞ SERGİLEDİM"

Hollanda'da yaşadıklarını bir kez de burada anlatan Bakan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hollanda'da diplomatik ve insani teamüllere uymayan bir zaman yaşadık. 7 saat boyunca hiçbir insanı ihtiyacım karşılanmadı. Aracımın içinde yada dışındaydım. Sözde Müslüman bir belediye başkanı tarafından bana karşı ateş izni de verildi. Kadın bakan olarak milletimin duruşunu sergiledim. Bana teşekkür etmeyin, ben milletime yakışan duruşu sergiledim. Biz hiçbir zamana eğilmedik. Dik duran, eğilmeyen bir Cumhurbaşkanımız var. Dünya mağdurlarının sesi olmuş Cumhurbaşkanımız var. İzmir'in bağrından çıkmış Başbakanımız var. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın yol arkadaşı olarak ben onlara yakışan duruşumu sergiledim. Allahın izniyle biz hep dimdikiz. Yeter ki milletimizin desteği arkamızda olsun."

"YAŞLI MİLLETVEKİLLERİ KOLTUKLARINI BIRAKMAK İSTEMİYORLAR"

TBMM'de 65 yaşının üzerinde 67 milletvekili bulunduğunu söyleyen ve o milletvekillerinin koltuklarını terk etmek istemediklerini ileri süren Bakan Kaya, "Hayır demelerinin altında da bu var. Maalesef gençlere yer açmak istemiyorlar. Biz de yeni güçlü Türkiye'yi gençlerimizle, kadınlarımızla inşa edeceğiz. Ak Parti'de siyasette şunu gördüm; öyle bir liderimiz var ki, her zaman gençlerin arkasında her zaman kadınların arkasında. Öyle bir Başbakanımız var ki iki yakın danışmanı kadın. Kadınların ve gençlerin arkasında olan bir ekibiz biz. Yeni Türkiye'yi siz değerli kadınlarımızla gençlerimizle kuracağız" dedi.

Taylan YILDIRIM/İZMİR (DHA)

DHA