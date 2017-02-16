Bakan Kaya, minibüste saldırıya uğrayan genç kızı ziyaret etti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, başörtülü olduğu gerekçesiyle minibüste başka bir kadının saldırısına uğradığı belirten genç kızı evinde ziyaret etti.

Bakan Kaya, yaklaşık yarım saat kaldığı evden çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Kaya, "Kızımızı ziyaret ettik. Olayı ilk duyduğumda bir anne olarak çok üzüldüm.16 yaşında bir çocuk. Kıyafetinden ötürü minibüste yaşadığı çirkin saldırıyı buradan nefretle bir kez daha kınıyorum. 16 yaşında bir çocuk ve gelecek hayalleri olan bir çocuk .Olayın ertesi günü aileyi arayıp geçmiş olsun dileklerim iletmiştim. Annesi de çok üzgündü. Ekiplerimiz de çalışmarına başladı psikolojik olarak da destek sağladık. Şu anda adli süreç başlamış durumda ve biz bakanlık olarak sürecin takipçisi olacağız. Türkiye'de hiç kimsenin kılık kıyafetinden ötürü, inançlarında ötürü bu tarz bir saldırıya uğramasını kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

Bakan Kaya, "Bana söz verdi, yarın okuluna başlayacak. İnşallah doktor olacak. Normal hayatına en kısa sürede döner diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

DHA