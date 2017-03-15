Bakan Kaya: Özgürlüğümüz vahşice ihlal edildi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, "Hollanda, demokrasinin temel değerlerini göz ardı ederek, Türkiye Cumhuriyeti'nden bir kadın bakana, ülkesinin konsolosluğuna girme izni vermedi" diyerek, "İfade, toplanma ve hareket özgürlüğümüz vahşice ve sertçe ihlal edildi. Bu hareket 2017 yılında halen kadın hakları ve özgürlüğü hususunda Avrupa'da bile önemli sorunlar olduğunu ortaya koyuyor." şeklinde konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Demokrasinin kadın hakları ve temel insani değerlerin garantisi olduğunu söyleyen Kaya, "Kendisini demokrasinin koruyucusu olarak gören bir AB üyesi Hollanda'da, Rotterdam Türk Konsolosluğu'nda vatandaşlarımızla bir araya gelmek istediğimizde, polis müdahalesi ile karşı karşıya kaldık. Polis bizi kuşattı, yedi saat bizi en temel insani ihtiyaçlarımızdan mahrum bıraktı. Diplomatlarımızı, delegelerimizi gözaltına alıp hapse atarak uluslararası hukuku ihlal etti," ifadelerini kullandı.

"Dünya buna sessiz kalmamalı."

Kaya, "Hollanda, diplomatik dokunulmazlığı olan bir kadın bakanın ifade ve hareket özgürlüğünü kısıtlayarak, Avrupa ve BM anlaşmalarını ihlal etti. Aracımı kuşatan ekiplere ateş etme emri verildi. Beni karşılamak için gelen vatandaşlarımız polis köpekleri ve atlarla sert muameleye maruz kaldı. Ülkem ve tüm kadınlar adına bu ırkçı ve yabancı düşmanı hareketleri kınıyorum. Dünya bu korkunç ihlale karşı sessiz kalmamalı. Bu, savaşlar, haksızlıklar ve şiddetten bitap düşmüşler adına benim çığlığımdır," dedi.

Bakan Kaya, Avrupa Adalet Divanı'nın verdiği, işyerinde dini simgeler taşınması ya da takılmasının yasaklanabileceği yönündeki kararı da değerlendirdi. Kaya, "Avrupa Adalet Divanı'nın başörtüsü yasağı uygulama izni verme kararını kınıyoruz. Bu karar radikallerin elini güçlendiriyor," yorumunda bulundu.

Görüntü Dökümü:

– Bakan Kaya'nın BM konuşması

DHA