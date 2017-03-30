Bakan Kaya'dan Kılıçdaroğlu'na: Bari yalanlarına bayrağı alet etme

Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA) AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Anamuhalefetin lideri bir gün çıkıp, '17 Nisan sabahı muhtarlıklar kapatılacak' diyor. Böyle birşey yok. Sadece yalan söylüyor ve milletin aklını bulandırıyor. Bir gün çıkıp diyor ki, '16 Nisan'dan sonra bayrağı sadece Cumhurbaşkanı, Başbakan, Büyükelçi ve Valiler taşıyabilecek'…Yalan kardeşim. Bari yalanlarına bayrağı alet etme" dedi.

Kaya, "İsviçre'yi, Norveç'i, Almanya'yı, Hollanda'yı bizim referandumumuz niçin bu kadar ilgilendiriyor acaba Türkiye'nin büyümesi ve güçlünmesidir onları rahatsız eden. Boynu bükük, sırtında kırbaçla istedikleri yöne çevirebilecekleri bir Türkiye'den bugün bölgesinde ve küresel anlamda söz sahibi bir Türkiye var. Büyüyen ve gelişen Türkiye'den rahatsız oluyorlar" diye konuştu.

Bakan Kaya, AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı tarafından Beykoz, Paşabahçe Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Burada toplanan partililere hitaben konuşan Bakan Kaya, şunları söyledi:

"Avrupa'da kendisinin ve diğer bakanların 'Evet' kampanyaları için tuttukları salonların bir bir iptal edilmesine rağmen terör örgütlerinin 'Hayır' kampanyalarına müsaade edildiğine vurgu yaparak, "Daha bundan birkaç gün önce İsviçre'nin Bern kentinde parlamento binasının önünde sayın Cumhurbaşkanımızı, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı şakağına silah dayanmış bir pankartla 'Hayır' kampanyası yapan terör örgütünün mensuplarıdır. Polis kortejinde 'Hayır' kampanyasına izin verilmiş. PKK'nın mensupları teröristlere izin veriliyor. Almanya'da terör örgütü 'Hayır' kampanyalarını yaptı. DHKPC, FETÖ, PKK, hepsi birlik olmuş Avrupa'da 'Hayır' mitingleri düzenliyorlar. Bunlara izin veren Avrupa, benim ve bakan arkadaşlarımızın 'Evet' kampanyaları için tuttuğumuz salonları bir bir iptal ettiler."

Hollanda'ya girişinin engellendiği o gece yaşadıklarını anlatan Fatma Betül Sayan Kaya, Hollanda'nın bütün demokrasi kurallarını ihlal ederek, insan haklarına aykırı olarak, diplomatik teamüllerin ayaklar altına alındığını belirtti.

"VATANDAŞLARIMIZA ATLARLA İTLERLE SALDIRDILAR"

Kendisi ve ekibinin üzerine silahlar doğrultulmuş şekilde saatlerce bekletildiklerini vurgulayan Bakan Kaya, şunları söyledi:

"İnanıyorum ki içinizden herhangi bir vatansever kardeşim orada olsaydı, benim gösterdiğim duruşu sizler de sergilerdiniz. Biz bu vatana bu millete layık olan duruşu sergiledik. 15 Temmuz'da vatansever Türk milletine layık olan duruşu sergiledik. O gece, bizden sadece onlarca metre uzaklıktaki vatandaşlarımıza atlarla, itlerle saldırdılar. Hollanda, toplanma özgürlüğü, basın özgürlüğü dahil bütün özgürlükleri askıya aldı. Hollanda'nın insanlık dışı tutumunu bir kez daha kınıyorum. İnanıyorum ki Avrupalı Türk kardeşlerim oy kullanıyorlar. Avrupa'ya en güzel cevabı sandıkta verecektiler."

"BÜYÜYEN VE GELİŞEN TÜRKİYE'DEN RAHATSIZ OLUYORLAR"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Sandıktan kim korkuyor biliyor musunuz Sandıktan korkan terör örgütleri, millete güvenmeyenlerdir. İnanıyorum ki 16 Nisan'da referandumda sizlerle birlikte Türkiye'nin istiklal ve istikbali için çok güçlü bir 'Evet' çıkacak. İsviçre'yi, Norveç'i, Almanya'yı, Hollanda'yı bizim referandumumuz niçin bu kadar ilgilendiriyor acaba Türkiye'nin büyümesi ve güçlünmesidir onları rahatsız eden. Boynu bükük, sırtında kırbaçla istedikleri yöne çevirebilecekleri bir Türkiye'den bugün bölgesinde ve küresel anlamda söz sahibi bir Türkiye var. Büyüyen ve gelişen Türkiye'den rahatsız oluyorlar" ifadelerini kullandı.

"18 YAŞINDAKİ GENÇ KARDEŞİM VERGİSİNİ ÖDÜYOR İŞ KURUYOR"

"Anayasaya değişikliğiyle milletvekili seçilme yaşı 18'e inecek" diyen Fatma Betül Sayan Kaya, bu konudaki eleştirilere tepki gösterdi. Kaya, "18 yaşındaki gençler milletvekili olabilir mi diyorlar Bizim 15,16 17 yaşında şehilerimiz var. 18 yaşındaki genç kardeşim evlenebiliyor. 18 yaşındaki genç kardeşim vergisini ödüyor, iş kuruyor. Her türlü cezai sorumluluğu var. Milletini ve gençliği mecliste elbetteki temsil edebilir. 18-25 yaş arasına seçilme hakkını vererek kadınlarımızın da inşallah sayısını Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında artıracağız" şeklinde konuştu.

"BARİ YALANLARINA BAYRAĞI ALET ETME"

Bakan Kaya, konuşmasında isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalan söylemekle suçladı. Kaya, "Anamuhalefetin lideri bir gün çıkıp, '17 Nisan sabahı muhtarlıklar kapatılacak' diyor. Böyle birşey yok. Sadece yalan söylüyor ve milletin aklını bulandırıyor. Bir gün çıkıp diyor ki, '16 Nisan'dan sonra bayrağı sadece Cumhurbaşkanı, Başbakan, Büyükelçi ve Valiler taşıyabilecek'…Yalan kardeşim. Bari yalanlarına bayrağı alet etme. Şehitlerin al kanıyla bezenmiş bayrağımızı yalanlarına alet etmesin. Bizler kapı kapı dolaşıp 18 maddeyi hangi partiden olursa olsun anlatalım" dedi.

Düzenlenen mitinge AK Parti Milletvekili Ravza Kavakçı Han, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, İlçe Başkanı Mustafa Gürkan katıldı.

BAKANA PANKARTLI DESTEK

Öte yandan mitingin duyurusu AK Parti Beykoz İlçe Başkanlı'ğı tarafından çeşitli yerlere asılan "Tek başına Avrupa'yı Titreten Kadın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Beykoz'da" yazılı pankartlarla duyurulması dikkat çekti. Mitinge gelenler ise "Türk kadınının fendi Hollanda'yı yendi", "Türk Kadını'nın gururu Beykoz'a hoşgeldiniz", "Sayın Bakanım Viyana'ya kadar arkandayız" yazılı dövizler açtı, sık sık "Beykoz seninle gurur duyuyor" sloganları attı.

DHA