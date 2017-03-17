Bakan Kaya'nın meclis üyesi kardeşi hakkında İBB'de soru önergesi

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve aynı zamanda Fatih Belediyesi meclisi üyesi kardeşi Nazmiye Sümeyye Sayan'ın Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden ihale aldığı yönündeki iddialar İBB Meclisi gündemine taşındı.

CHP'Lİ ÜYELER İDDİALAR HAKKINDA SORU ÖNERGESİ VERDİ

Nazmiye Sümeyye Sayan'ın katılmadığı meclis toplantısında söz alan CHP'li 12 Meclis üyesi konuyla ilgili soru önergesi verdi. CHP'li üye Hüseyin Sağ söz aldığı oturumda İBB Meclis Başkanlığı'na şu soruları yöneltti: “İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre Sayın Sayan 19 Mart 2014 tarihinde Fatih'te 10 bin TL sermaye ile Digimed Eğitim Danışmanlık ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ni kurmuştur ve o günden bu yana firmanın sahibi ve yöneticisidir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak bu durumu hukuka ve etiğe uygun buluyor musunuz Sayan, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Gaziosmanpaşa Belediyesi ile ilgili bütçe, denetim, komisyon, planlama vb. görüşmelerine katılmış ve oy kullanmış mıdır İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak bu konu ile ilgili olarak ne tür bir işlem yapacaksınız" Konuşma sırasında bazı AK Partili üyeler 'Konu Büyükşehir'le ilgili değil' diyerek Sağ'a tepki gösterdi.

'MECLİS ÜYESİNİN TİCARET YAPMASI YASAK' DİYE BİR YASAK YOK

Cevap vermek üzere söz alan Ak Parti Grup Başkan Vekili Yardımcısı Faruk Aydın, “Belediyelerde meclis üyesi olarak görev yapan kişilerin ihalelere girmesi yasak" şeklindeki ifadenin doğru olmadığını söyleyerek bu yasağın meclis üyesinin kendi belediyesi ile sınırlı olduğunu belirtti. Aydın, “Haber doğru mudur, yanlış mıdır bilmiyorum. Velev ki doğru. Biz meclis üyesiyiz, siyaset yapıyoruz. Ama aynı zamanda herkesin bir ticareti var. 'Meclis üyesinin ticaret yapması yasak' diye bir yasak yok" diye konuştu. Yasak sınırının belli olduğunu ifade eden Aydın, “Nelerin yasak olduğu belli. Kendi meclis üyesi olduğu belediyede ihale alması mümkün değil. Arkadaşımızın ne Büyükşehir Belediye'sinden ne de Fatih Belediyesinden iş aldığına dair bilgi yok. Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden iş almasının ne mahsuru var. Sizin içinizde belediye ile iş yapan yok mu. Seçim arefesinde algı operasyonu yapılmasını kınıyorum" diye konuştu. Soru önergesi yanıtlanmak üzere başkanlık makamına havale edildi.

DHA