Bakan Kılıç, Almanya'da Türk esnafı ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Almanya programında Köln'de Küçük İstanbul olarak bilinen Türk Caddesi Keup'u ziyaret etti. Türk restoranında yemek yiyen Kılıç, daha sonra cadde esnafını dolaştı.

Bakan Akif Çağatay Kılıç, vatandaşların çektirme isteklerini de geri çevirmedi. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ayrıca, 2004 yılında ırkçı NSU terör örgütü tarafından önünde çivili bomba patlatılan kuaför dükkanının sahibi Özcan Yıldırım'la bir süre sohbet etti.

Almanya demokrasisinin ilerleyebilmesi için

Bakan Kılıç, ziyaretinin bir sonraki durağında Yunus Emre Enstitüsü'nde spor derneklerinin temsilcileri ve işadamları ile bir araya geldi.

Hafta sonunda Berlin'de 16 Nisan'daki referandum için çalışmalar yapacağını ifade eden Kılıç, “Yarın Berlin'de vatandaşlarımızla bir araya gelerek bu konu üzerine hasbıhal edeceğiz. Kendi fikirlerimizi ortaya koyacağız. Berlin'de, bunun gayet açık şekilde iznini almış durumdayız. Ümit ediyorum ki, geçmiş birkaç gün içinde yaşanan bazı şeyler yarın cereyan etmeyecektir. Ve Almanya demokrasisinin en iyi şekilde ilerleyebilmesi için fırsatı kaçırmayacaktır diye düşünüyorum” dedi.

Toplantının basına kapalı kısmında Bakan, işadamları ve spor kulüplerinin temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

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Görüntü dökümü:

-Bakan esnafı dolaşırken ve vatandaşlarla çektirirken görüntüler

-Yunus Emre Enstitüsü'ndeki açıklamaları

DHA