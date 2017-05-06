Bakan Kılıç: Atatürk Barajı'nda su sporları yapılacak

GENÇLİK ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Şanlıurfa'da Valiliği ziyaret edip kentte olimpik havuz yapılacağını belirterek, Atatürk Barajı'nda kamp kurularak su sporları yapılması için çalışma yaptıklarını söyledi.

Özel Kalem Müdürü Suat Baylan'ın düğün törenine katılmak üzere Şanlıurfa'ya gelen, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Şanlıurfa Valisi Güngör makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Kılıç, Vali Tuna'dan kente ilişkin bilgi aldı. Şanlıurfa'da olimpik yüzme havuzu yapılacağını söyleyen Bakan Kılıç, şöyle dedi:

'Ülkemizin gelişimine katkısı olan Şanlıurfa'nın çok daha farklı yerlere gelebilmesi için çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Tabi daha önceki ziyaretlerimizde programa aldığımız birçok semt sahası, okulların bahçesine yaptığımız sahalar bitmiş durumda. Bunların sayısına baktığımızda 50'yi geçmiş durumda. Şu anda Şanlıurfa'da kullanımda olan havuzlarımız var. Yerel yönetimlerimizle koordine içerisinde küçük semt havuzlarının yapımıyla ilgili desteklerimiz de devam ediyor. Havuzlarımızdan en önemlisi, gündemde en çok takip edilen havuz projelerimizden biri olan olimpik yüzme havuzumuz. Burada bir değişikliğe gidiyoruz. Şu andaki proje olimpik bir havuz inşasıyla ilgiliydi. Bunun içerisine aynı zamanda atlama kulesini de dahil ederek daha farklı bir proje ile atlama branşlarını da dahil ediyoruz. Böylece gençlerimiz su sporlarında farklı bir branşa daha kavuşmuş olacak. Önümüzdeki 40 gün içerisinde olimpik havuzumuzun ihalesi yapılmış olacak. Türkiye'de az sayıda ilde bulunan bu olimpik havuzumuz da Şanlıurfa'mıza hayırlı uğurlu olsun.'

Atatürk Barajı'nda daha önce yapılan su sporlarının da yeniden yapılması için çalışma yaptıklarını ifade eden Kılıç, 'Şunu da çok iyi biliyoruz ki, Şanlıurfa ülkemizin birlik ve beraberliğine kastedenlere karşı hiçbir zaman fırsat verilmemiştir. Bu anlamda da Şanlıurfalı kardeşlerimize, hemşerilerimize ayrı bir teşekkürü borç biliyorum. Çünkü ülkemizin, devletimizin, milletimizin geleceğine kastetmeye çalışan hainlerin hiçbir zaman tutunamadıkları, yer bulamadıkları şehirdir Şanlıurfa. Özellikle devletinin, milletinin, bayrağının yanında duran Şanlıurfa'nın da bu anlamda çok ayrı bir yeri vardır. Yapacağımız gençlik kampı çalışmaları çerçevesinde Atatürk Barajı çevresinde bir kamp merkezinin hayata geçirilmesi, Atatürk baraj gölünde su sporlarının yapılabilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Bu kamp vesilesiyle yeni sporcu kardeşlerimizin yetişeceğine inanıyorum' diye konuştu.

Vali Güngör Azim Tuna'nın Balıklıgöl tablosunu hediye ettiği Bakan Kılıç, ziyaretinin ardından Balıklıgöl'ü ziyaret ederek, balıklara yem attı, bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

DHA