Bakan Kılıç: Atatürk Barajı'nda su sporları yapılacak (3)

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ÖZEL KALEM MÜDÜRÜNÜN DÜĞÜNÜNE KATILDI

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Şanlıurfa Özel Kalem Müdürü Suat Baylan ile Mehtap Çelik çiftinin düğün törenine katıldı. Düğünde Bakan Kılıç'ın yanı sıra Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Samsun Valisi İbrahim Şahin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Ak Parti milletvekilleri de yer aldı. Cumhuriyet Tesisleri'ndeki düğünde davetliler, aniden bastıran sağnak yağmura yakalandı.

Gecede çiftin nikahını Başkan Çiftçi kıyarken, nikah şahitliklerini ise Bakan Kılıç, Şanlıurfa Valisi Tuna, Samsun Valisi Şahin ve milletvekilleri yaptı. Kıyılan nikahın ardından Bakan Kılıç, evlilik cüzdanını geline verip, ömür boyu mutluluklar diledi.

DHA