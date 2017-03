Bakan Kılıç: Avrupa için büyük tehlike çanları çalıyor

Süheyla GÖZDERELİLER/ YALOVA, (DHA) GENÇLİK ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Yalova'da yaptığı konuşmada, “Avrupa bir an önce içine girmiş olduğu bu ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi sarmalından çıkması gerekiyor. Büyük tehlike çanları çalıyor Avrupa için. Kendilerine bir bakmaları gerekiyor” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç bir dizi etkinliğe katılmak için Yalova’ya geldi. Valilik bahçesinde tören ile karşılanan Kılıç’a, kadın güreşçiler tarafından çiçek verildi. Görüşme öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Kılıç, Avrupa ülkeleriyle yaşanan krizin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (Euro 2024) aday olan Türkiye’yi etkileyip etkilemeyeceği sorusuna, “Birincisi Euro 2024 bir spor organizasyonu. Bunu böyle görmek lazım. Avrupa’nın genelinde yükselen bir ırkçılık dalgası var. Yabancı düşmanlığı ciddi anlamda yükselmiş durumda. İslamofobi çok ciddi anlamda yükselmiş durumda. İslamofobi Avrupa’yı ciddi manada tehdit eder tehdit eder durumda. Ben Almanya’daydım yeni geldim ve orada bunu maalesef müşahade ettim. Avrupa’nın kendi değerlerine ve kendi kazanımlarına sahip çıkması lazım. Çünkü gittikleri yol değil” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Hollanda’daki yaşadığı olayla ilgili de konuşan Bakan Kılıç, “Ortaya koydukları bu davranış uluslararası hiçbir anlaşmanın içerisinde yok. Bu bildiğiniz bütün uluslararası anlaşmalar. BM, İnsan Hakları Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Viyana Sözleşmesi’ne, hepsine aykırı. Hepsini kenara koy, insani açıdan kabul edilebilir bir şey değil. Diplomatik açıdan izah edilemez bir durum” diye konuştu.

“Avrupa bir an önce içine girmiş olduğu bu ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi sarmanından çıkması gerekiyor” diyen Bakan Kılıç, "Büyük tehlike çanları çalıyor Avrupa için. Yıllar yılı ne dediler, ‘biz ırkçılığa karşıyız. İnsan hakları ve hukukunun uygulanması için buradayız. Avrupa Birliği değerleri bunlardır.’ Hani nerede Ne oldu” diye konuştu.

Hollanda’da yaşananlara değinen Bakan Kılıç, “Rotterdam’da o gece ne oldu da 2 saat içinde bir belediye başkanı ki göçmen kökenli bir belediye başkanı, olağanüstü hal ilan etti. Böyle bir işlem içerisinde girdi. Yazıklar olsun. Ama bu yolu ona gösterenler, ona bu yolu açanlara da yazıklar olsun. Avrupa’nın bir an önce silkelenip kendisine gelmesi lazım. Irkçı akımlara teslim olmak üzeredir Avrupa. Bütün ülkeler için söylüyorum. Buna müsaade etmemeleri gerekiyor. Dolayısıyla bu Avrupa’nın kendi işidir. Bizden yardım isterlerse bu konuda birlikte, beraber yaşamının ve medeniyetlerimiz içerisindeki huzur götürdüğümüz örnekleri anlatabiliriz, destek olabiliriz. Zannediyorum Euro 2024’ün bu anlamda Türkiye’de yapılmasının çok daha büyük bir önemi var. Çünkü biz, bize gelen misafire, misafirperverliğimizle muamele ederiz, kapılarımızı açarız” dedi.

Türkiye’nin Hollanda, Almanya, Fransa, Avusturya halkıyla bir sıkıntısı olmadığını vurgulayan Bakan Kılıç, “Devletlerini yöneten kişilerin hatalarıyla sıkıntımız var. Bunu dile getiriyoruz” dedi.

Bakan Kılıç, Türkiye’nin tesis alt yapısında Euro 2024 anlamında çok yeterli seviyede olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: Bir yıllık süre var önümüzde. Bu sürede lobi yapacağız ve onlara misafirperverliğin nasıl olması gerektiğini de hem hatırlatacağız hem 2024’te de Türkiye’de organizasyonu yaparak göstereceğiz” dedi.

Valilik ziyaretinin ardından esnaf ziyareti gerçekleştiren Bakan Kılıç, partisinin seçim koordinasyon merkezi açılışını da yaptı.

DHA