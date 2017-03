Bakan Kılıç: Avrupa için büyük tehlike çanları çalıyor (2)

'ÖRNEK ALDIKLARI BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİNDE SEÇİLME YAŞI 18'

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Yalova'da partisi tarafından düzenlenen ‘Genç Kürsü’ programına katıldı. Muhalefetin, referandumda oylanacak olan yeni anayasa metninde seçilme yaşının 18’e indirilmesine getirdiği eleştirilerin anlamsız olduğun söyleyen Bakan Kılıç, şöyle konuştu:

“Muhalefet diyor ya, ‘Biz bu hakkın verilmesini istemiyoruz.’ Bir de böyle bir şey var. Bu bir hak değil, zaten elinizde, çünkü Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre 18 yaşını dolduran herkes reşittir. Reşit ne demek, tüm verdiği kararlarda sorumlu demek. Evlenebilir, iş kurabilir. Evini açabilir, belediye çalışanı olabilir, şirket kurup özel şirkete girebilir. Bu sorumlulukları, 18 yaşından sonra zaten yüklenme hakkını var. Bu sorumluluğunuz var, cezai müeyyideleri tam. Seçmek konusunda hakkınız var. Yani, sizin önünüze 23-4 tane, her neyse milletvekili adayı geldiği zaman hangisinin daha iyi olacağını seçeceğinize güveniyoruz. Peki, aranızdan bir tanesi kalkıp dese ki, ‘Ben bundan daha iyi yaparım’. O zaman diyorlar ki, ‘Yasak hemşehrim’. Niye, 25’i doldurmadın. Bu mantıklı değil. Sen seçeceğine inanıyorsun, ama seçilebilecek yetkiye sahip olduğuna inanmıyorsun. Bu nasıl güvensizlik Kendilerine örnek aldıkları birçok Avrupa ülkesinde seçilme yaşı 18” dedi.

MUHARREM İNCE ÜZERİNDEN ELEŞTİRİ

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin CHP lideri Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerini hatırlatan Bakan Kılıç, “Hemşehriniz ne dedi, '6-7 tane seçim kaybettin, sen o koltukta neden oturuyorsun' dedi. Ben söylemedim. Muharrem İnce’nin kendisi söyledi ve ne dedi; ‘Eğer biz bu yönetimle, Kılıçdaroğlu yönetimiyle CHP’ye, Ak Parti’nin herhangi bir şekilde, referandumda, halk oylamasında karşısına çıkarsa kaybeder’ dedi. Adam geleceği görmüş ya. 7 seçim kaybedip de koltuğunda oturan adam mı tek adamdır, 11 tane seçimi kazanıp halkın gönlünde taht kurup halkından doğrudan yetki alan kişi midir” şeklinde konuştu.

Hollanda ile yaşanan krize de değinen Kılıç, Rotterdam Belediye Başkanının silah kullanma izni verdiğini hatırlatarak istifa etmesi gerektiğini söyledi. Bakan Kılıç, "Bir an önce istifa et. Hollanda’nın iç işlerine karışmaksa karışıyorum. İstifa etmek zorunda. Ülkende bunları yabancı bir bakana, vatandaşa da yapmaman lazım, bir ülkenin yöneticisine bir de marifetmiş gibi söylüyor, silah kullanma yetkisi vermiş. Sen seçildiğin millete hizmet etmek için bulunmuyorsun” dedi.

Bakan Kılıç daha sonra Çiftlikköy’de sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarla da buluştu.

DHA