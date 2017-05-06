Bakan Kılıç FIBA'nın basketbolda 'başörtüsü' kararını değerlendirdi

ULUSLARARASI Basketbol Federasyonları Birliği'nin (FIBA) Hong Kong'da düzenlenen ara dönem genel kurulunda alınan karar ile kadın basketbolcular sahaya başörtüsü ile çıkabilecek.

FIBA'nın almış olduğu kadın basketbolcuların sahaya başörtüsü ile çıkabilme kararına ilişkin Bakan Kılıç, bu konuda uluslararası anlamda pek çok girişimde bulunulduğuna dikkat çekti. Başörtüsünün spor yapmaya engel olmadığını belirten Bakan Kılıç, sporun birleştirici gücünün önemini vurgulayarak şunları söyledi:

“Her şeyden önce düşünce ve inanç özgürlüğü önünde engel teşkil eden böyle bir yasaktan geri dönülmesi önemli bir sonuçtur. Bu karar başörtüsü yasağı nedeniyle profesyonel olarak spor hayatına devam edemeyen birçok kişinin spora devam etmesi açısından da büyük önem arz etmektedir. Sporda her türlü ayrımcılığa karşı olarak ortak akılla hareket edilmeli ki; sporun birleştirici gücünü görebilelim. Başörtüsü serbestliğinin diğer spor branşlarında da uygulanması gerektiğine inanıyorum. Bu konuda üzerimize düşen görevleri yapmaya devam edeceğiz.'



DHA