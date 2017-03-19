Bakan Kılıç: Frankfurt'un polis teşkilatı, savcıları neredesiniz

GENÇLİK ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Dün Frankfurt'ta terör örgütünün yandaşları o paçavralarla gösteri yaptılar. Terörist başının resimlerini koydu. Frankfurt'un yerel makamları çıkın cevap verin. Frankfurt'un polis teşkilatı, savcıları neredesiniz Onları görev başına çağırıyoruz" dedi.

Samsun'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Vezirköprü İlçesi'nde partisinin düzenlediği mitingde konuştu. Kılıç, Almanya'da PKK'lıların eylemi yaptığını belirterek şunları söyledi:

"Alman İçişleri Bakanı dedi ki, 'Terörist başının resimleriyle PKK'nın paçavraları Almanya'da kullanılamaz. Bunlar terör örgütü üyesi' Bunu televizyonda söyledi. Ben buradan sesleniyorum. Dün Frankfurt'ta terör örgütünün yandaşları o paçavralarla gösteri yaptılar. Terörist başının resimlerini koydu. Frankfurt'un yerel makamları çıkın cevap verin. Frankfurt'un polis teşkilatı, savcıları neredesiniz Terör örgütü üyelerine, terör örgütü propagandası yaptırıyorsunuz, farkında mısınız Onları görev başına çağırıyoruz. Şimdi bakalım ne diyecekler"

Bakan Kılıç, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda'da Türk Konsolosluğu'na girişine izin verilmemesi ile ilgili de açıklamalarda bulunarak "Orada bir ırkçı var, ayrılıkçı, insan düşmanı, İslam düşmanı, açıklamalarını duyuyorsunuz. Neymiş Seçim varmış. Hollanda Başbakanı Rutte, seçimi kazandım diye seviniyor. Geçen hafta cumartesi akşamı yaptıklarından sonra seçimi zaten kaybettiniz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gelirse tek adam olacağı eleştirilerine değinen Bakan Kılıç, "Recep Tayyip Erdoğan, kaç seçim kazandı AK Parti Genel Başkanı olarak, genel, yerel, halk oylaması üstüne cumhurbaşkanlığı seçimini bu milletin helal oylarını alarak görev başına geldi mi Peki ben size soruyorum. Kemal Kılıçdaroğlu kaç seçim kazandı Sıfır. Yedi seçim kaybetti. Hala koltukta oturuyor. Nasıl olacak bu iş şimdi Hani sen seçimle gelip seçimle gidecektin" dedi.

DHA