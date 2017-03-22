Bakan Kılıç: Hainler hizmetleri geciktirdi

GENÇLİK ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Hakkari'de yapımı devam eden spor tesislerinde incelemelerde bulundu, hainlerin yatırımları geciktirdiklerini söyledi. Bakan Kılıç, "Biz Hakkari'ye bunu kazandırmak için çok önceden hareket ettik. Fakat maalesef bu ülkeye ihanet edenler, Hakkari'de yaşayan gençlerimizin bu tesisleri daha erken kullanamamasına sebep olan hainler bu yatırımların gecikmesine sebep oldu" dedi.

Uçakla Yüksekova Selahattin Eyyubi Havaalanı'na inen Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, buradan helikopterle Hakkari'ye geldi. Valilik önünde Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcıları Hasan Ongu, Bekir Abacı ve kurum amirleri tarafından karşılanan Bakan Kılıç, polis tören mangasını selamladıktan sonra dışarıda kendisini bekleyenlerle tek tek tokalaşıp bir süre sohbet etti. Kılıç, daha sonra Valilik makamına geçti.

Hakkari'de gördüğü misafirperverlikten çok mutlu olduğunu söyleyen Bakan Kılıç, şöyle konuştu:

"Devletimizin, milletimizin bize emanet etmiş olduğu imkanları en iyi şekilde vatandaşlarımıza sunmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın bu noktadaki talimatları da açıktır. Hakkâri'mizde bir spor kopleksi için başlattığımız çalışmalarda spor salonu, yüzme havuzu, onunla beraber gençlik merkezimizin inşaatı ile ilgili olarak ne kadar zor bir süreçten geçildi. Biz Hakkâri'ye bunu kazandırmak için çok önceden hareket ettik. Fakat maalesef burada bunu üzülerek dile getiriyorum yine bu ülkeye ihanet edenler, bu vatana, bu millete, özellikle burada Hakkari'de yaşayan gençlerimizin bu tesisleri daha erken kullanamamasına sebep olan hainler bu yatırımların gecikmesine sebep oldular. Yapılan bu yatırımların bir inşaat süreci vardı.Bununla ilglii olarak bunu mümkün olduğu kadar ötelemek için müteahhit firmanın üzerine gelerek, onu baskı altına alarak bir şey yapmaya çalıştılar, ama bizim kararlılığımız ortada. Milletimizin bize vermiş olduğu destek ortada. Dolayısıyla biz bu anlamdaki yürüyüşümüzü, kararlılığımızı ortaya koyarak Haziran ayında Allah nasip ederse tüm bu kompleks olarak adlandıracağımız merkezdeki bu tesisleri hayata geçiriyoruz. Dolayısıyla bu da Hakkari'ye gerçekten çok farklı bir hava getirecektir. Yine aynı şekilde merkezde destek verdiğmiz bir okul projemiz var. Çok şükür o da bu yıl bitiyor."

Eski belediye yönetimini de eleştiren Bakan Kılıç, "Şimdi görevlendirilmiş olan yeni Belediye Başkanımız bu kondua çok hızlı adımlar atacaktır. Yollar olsun, bununla beraber alt yapı çalışmaları olsun. Hava biraz düzelince Valimizin de koordinasyonunda hızlı bir şekilde buna girişilecek ve Hakkari'deki yaşayan vatandaşlarımız hakkettikleri ve yapılması gereken bu belediyecilik hizmetlerini alacaktır. Tabi bu anlamda burada görev yapan güvenlik güçlerimize , askerimiz olsun, polisimiz olsun , korucularımız olsun hepsine teşekkür ediyoruz. Çünkü fedakarlıkları en üst seviyede göstererek hizmet veriyorlar. Vatanlarını, milletlerini, bayraklarını korumak için gece -gündüz arazideler, görev başındalar. Vatandaşımızın güvenliğini sağlamak için, Hakkari'de yaşayan tüm vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için terör örgütüne karşı ve onun üyesi olan hainlere karşı mücadele veriyorlar" dedi.

Sahip olduğu çoğrafi koşullar nedeniyle Hakkari'deki kayak sporunun gelişmesi gerektiğini de belirten Bakan Kılış konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunun için de Valimizle yaptığımız değerlendirmede, bu yaz inşallah gerekli çalışmalar yapılacak ve arkadaşlarımız çok daha yoğun bir çalışma içerisinde olacaklar. Bu anlamda inşallah güzel bir yatırım olmuş olacak. Tabi bununla berabar daha önce buradaki futbol alt yapısıyla ilgili yanlış bir bilgilendirme, yanlış değerlendirme sonucunda vatandaşlarımızın da bu noktada talepleri oldu. Şu an merkezde yapılacak olan futbol sahası ile ilgili proje çalışmaları yapıyoruz, onlar bitecek ve inşallah bu yaz göreceğiz. Ben bu konuda sorumlu kişi olarak bunu açıkça dile getiriyorum ve tabi DAP VE GAP kapsamında özellikle Gençlik projeleri destek kapsamında bölgeye ayrı bir önem verdik ve Hakkari'de bundan payını alacak. Buradaki gençlik çalışmalarıyla ilgili özel bir bütçe ayırdık. Bunu için aşağı yukarı 20 milyon civarında ayırdığımız bir kaynak var."

Vali Toprak, Bakan Kılıç'a Hakkari yöresine ait kilim hediye etti.

Bakan Kılıç ve beraberindekiler, Valilik ziyaretinin ardından kent merkezindeki esnafı ziyaret edip sorunlarını dinledikten sonra Gençlik Merkezi'nde Hakkarili gençlerle biraraya geldi. Bakan Kılıç, gençlerin yağlı boyadan yapmış olduğu resim sergisi ve bağlama kurslarını ziyaret etti. Bağlama kursuna giden bir kız öğrenci Bakan Kılıç'a Karadeniz yöresine ait bir şarkı seslendirirken, yerel sanatçı Mahmut Duman ise Kürtçe şarkı söyledi. Bakan, Kılıç , Hakkarili gençlere her türlü desteği vereceğini söyledi. Bakan Kılıç, daha sonra da bir lokantada kentteki Sivil Toplum Kuruluşlarıyla biraraya geldi.

Bakan Kılıç, yemeğin ardından yapımı devam eden Hakkari Pehlivan Mahallesi'ndeki spor salonu, kapalı yüzme havuzu, gençlik merkezinin içinde bulunduğu spor kompleksinde incelemelerde bulundu.

DHA