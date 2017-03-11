Bakan Kılıç, Köln'de Alman medyasına Almanca seslendi

Hakan AYTAŞ/KÖLN,10 Mart,(DHA) GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 15 Temmuz Darbe Girişimini yaşayanların tecrübelerini anlattıkları 'İçimizdeki Kahramanlar' programı, yurtdışında ilk kez Almanya'nın Köln kentinde düzenlendi. Sartory Balo Salonu'ndaki etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış konuşmasını Köln Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin'in yaptığı etkinlikte, Rukiye Dağ, Abdullah İrgin ve İsmet Doğan, 15 Temmuz günü yaşadıkları olayları anlattı.

240'ı aşkın şehit, 2 bin 500'den fazla gazi

Bakanı Kılıç, burada yaptığı konuşmada "İçimizdeki Kahramanlar' programını Türkiye'de 62 kez gerçekleştirdiklerini ve binlerce kişinin 15 Temmuz gecesi yaşananları birinci ağızdan dinleme fırsatı yakaladığını dile getirdi. Bakan Kılıç şunları söyledi: “15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye'de ülkemizin geleceğine, milletimizin geleceğine karanlık emellerle yön vermeye çalışan FETÖ terör örgütünün başını çektiği darbeciler yollara çıktı. Biraz sonra burada tecrübelerini bizimle paylaşacak olan değerli kardeşlerimiz o gece Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına, Sayın Başbakanımızın davetine kulak verdiler. Millet olarak, hiçbir ayrım gözetmeksizin ülkemizin geleceği, milletimizin geleceği, devletimizin ve demokrasimizin geleceği için hep beraber sokaklara çıktı; şehitler verdi; şehit olan kardeşlerimiz oldu. Gazilerimiz oldu, 240'ı aşkın şehidimiz, 2 bin 500'den fazla gazimiz oldu. Değerli kardeşlerim, bu kolay bir şey değil. Türkiye'de 15 Temmuz gecesi yaşananları, olup bitenleri anlamak için iyi incelemek lazım" dedi.

'Olayları birinci ağızdan dinleyerek daha iyi aktarın'

Kılıç konuşmasını, "Türkiye ile ilişkilerine yön verirken dost olarak bildiğimiz ülkelerden yanımızda durmalarını beklemek bizim hakkımızdır. Ümit ediyorum ki, 63. program olarak yurtdışında ilk kez Köln'de gerçekleştirdiğimiz bu program buna katkı verir" sözleriyle sürdürdü.

Kılıç, Alman medyasından etkinlikte dinledikleri olayları daha iyi aktarmalarını istedi. Kılıç, “Bu akşam dinleyecekleriniz, tercümeleri de umarım iyi yaparsınız, Alman kanallarına söylüyorum. Bu akşam burada Alman medyasının temsilcilerinin olmasının gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada birinci elden nelerin olup bittiğini dinlemeleri önemlidir. Alman dostlarımızda buradan bir şeyler alacaklardır diye düşünüyorum" dedi.

Konuşmasının son bölümünde Alman basın mensuplarına Almanca hitap eden Kılıç, kendilerinin etkinlikte bulunmaları nedeniyle memnuniyet duyduğunu söyledi. Olanları ilk ağızdan dinleyerek ve 15 Temmuz'da Türkiye'de neler yaşandığını, haberlerinde daha iyi aktaracaklarını ümit ettiğini belirtti. Kılıç, olay günü FETÖ terör örgütünün darbe yoluyla Türkiye'de demokrasiyi kaldırmak istediğine değindi.

'İçimizdeki Kahramanlar' Programı, 12 Mart Pazar günü Berlin'de devam edecek.

DHA