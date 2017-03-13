Bakan Kılıç: Olanlar Hollanda tarihinde kara bir lekedir

GENÇLİK ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, dün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözaltına alınması ile devamındaki olayların Hollanda tarihinde kara bir leke olarak yer alacağını söyledi.

İki günlük bir ziyaret için Berlin'e gelen Bakan Kılıç, Berlin Büyükelçiliğimizde gerçekleştirilen 'İçimizdeki Kahramanlar 15 Temmuz' etkinliğine katıldı. Daha önce 62 kez Türkiye'nin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen etkinliğin 64'üncüsü Berlin'de yapıldı.

Moderatörlüğünü İsmail Hakkı Ürün'ün yaptığı programda,15 Temmuz darbe girişimi gazilerinden Rukiye Dağ, Abdullah Irgın ve İsmet Doğan o gece yaşadıklarını Berlinli Türklerle birinci ağızdan paylaştı. Program, şehitler için saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunmasıyla başlarken, yine şehitler için Kuran-ı Kerim okundu.

Burada Berlinli Türk vatandaşlarına hitap eden Bakan Çağatay Kılıç, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin 15 Temmuz tarihinde çok büyük bir ihanetle karşı karşıya kaldığını söyleyen Kılıç, buna rağmen çok kısa süre sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinin DAEŞ teröristleriyle en ön safta mücadele ettiğinin altını çizdi. Şehitler ve gaziler vererek, insanlık suçu işleyenlere karşı mücadele ettiklerini kaydeden Kılıç, "Biz insanlık için gereken her şeyi yapıyoruz ve tek bir beklentimiz var. Biz Türkiye olarak bu sorumluluklarımızı yerine getirirken sadece gölge etmeyin başka ihsan istemez" dedi.

Darbe girişimiyle ülkeyi ele geçirmeye çalışan Fetöcü teröristlere karşı adalet ve hukukun içerisinde kalarak mücadele ettiklerini de belirten Bakan Kılıç, "Ama asla acımamız olmayacak. Nereye giderlerse gitsinler, nereye kaçarlarsa kaçsınlar; bu milletin ahı onların boynundadır ve onun bedelini er ya da geç ödeyeceklerdir. İşte bu noktada bizim de haklı bir beklentimiz var. Bizimle dost olduğunu, müttefik olduğunu dile getiren tüm ülkelerden bu mücadelede yanımızda yer almalarını istemek hakkımızdır" ifadesini kullandı.

Devletin içerisine sızan bu yapıya karşı, onlarla mücadele etmek adına olağanüstü hal ilan ettiklerini söyleyen Kılıç şöyle konuştu:

"Dün Hollanda'da ne oldu da bir saat içerisinde olağanüstü hal ilan ettiniz. Türkiye'ye ders vermeye gelince, bu kadar kolay ders verme pozisyonuna geliyorsunuz. Önce lütfen kendi yaptıklarınıza bakın ve ondan sonra bu konularda bizimle konuşun. Hollanda Hükümeti'nin ve yetkililerinin dün göstermiş oldukları tavır Hollanda tarihinde kara bir lekedir ve kara bir gün olarak hatırlanacak ilelebet. Tarih de Hollanda'yı yargılayacaktır. Çünkü ortaya koymuş oldukları tavır hiçbir şekilde kabul edilemez ve uluslararası ilişkilerde açıklanamaz bir tavırdır."

Bakan Kılıç, aynı akşam Alman devlet kanalı ARD'de 'Anne Will' adlı televizyon programına katıldı ve gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İstiklal Marşı ve Kuran okunması

-Elçilikteki toplantıdan detay görüntüler

-Bakan Kılıç'ın Konuşması

-15 Temmuz Gazilerinin konuşmalarından kesitler

DHA