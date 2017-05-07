Bakan Kılıç: Terör örgütleriyle mücadele sonuna kadar sürecek

GENÇLİK ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, 'Rabbimin yardımıyla bunları mağlup edeceğimize inanıyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde çok yoğun bir çalışma içinde olacağız' dedi.

İki gündür Şanlıurfa'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, DSİ Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi'ne katıldı. 16 Nisan'da yapılan halk oylamasında yüzde 70 'Evet' oyu veren Şanlıurfalı'lara teşekkür eden Kılıç, sporda tüm branşlar için gayret ettiklerini belirtti. Yapılacak yeni hizmetlerle olimpiyatlar ve önemli müsabakalar için Şanlıurfalı sporcular yetiştirmeyi arzuladıklarını kaydeden Bakan Kılıç, şunları söyledi:

'Gençler, gerçekten çok farklı bir öneme sahip. Çünkü maalesef ama maalesef ülkemizde bazı hainler, bazı teröristler, bazı aklını satmış sapkınların peşinde gittikleri bir tane var ya baş hain, Pensilvanya'da oturan, ona iyi bakın. Adaletin önünde de bunlar hesap verecek. Bunun kaçarı yok. Nasıl ki PKK ile mücadeleyi sonuna kadar yapıyoruz, işte bu FETÖ terör örgütüne karşı da, diğer örgütlere karşı da hep beraber bu mücadeleyi vereceğiz.'

HARRAN'I ZİYARET ETTİ

Konuşmaların ardından basına kapalı devam eden toplantının ardından Bakan Akif Çağatay Kılıç, beraberindeki milletvekilleriyle Harran İlçesi'ni ziyaret etti. Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz tarafından karşılanan Bakan Kılıç, Harran Kümbet evlerini gezip acı kahve mırra içti. Dünyanın ilk üniversitesinin bulunduğu tarihi ören yerlerini de gezen Bakan Kılıç, sık sık yolda karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti.

DHA