Bakan Kılıç: Türkiye, Paris, Londra ve Münih kadar güvenlidir

GENÇLİK ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, partisinin Ağrı İl Başkanlığı tarafından düzenlenen istişare kurulu toplantısına katıldı. Bakan Kılıç, Erzurum'da bu akşam açılışı yapılacaK olan 13'üncü Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali ile ilgili konuşarak, "Türkiye, Paris, Lonra ve Münih kadar güvenilirdir" dedi.

Erzurum'dan karayolu ile Ağrı'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ağrı Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen İl istişare kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Bakan Kılıç, 2017 EYOF'la ilgili bilgiler verdi. Türkiye'nin ev sahipliğinde Erzurum’da yarın başlayacak ve 34 ülkeden sporcuların yer alacağı 13'üncü Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin (EYOF 2017) bu akşam açılışının yapılacağını belirtti. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ni Türkiye'den almak için büyük uğraşlar verildiğini ifade eden Bakan Kılıç şunları söyledi:

"Festival Türkiye'de, Erzurum'da olmasın diye çok uğraştılar, istemediler. 'Güvenlik' gerekçe gösterilerek Türkiye'de Uluslararası bir organizasyonun yapılamasını istemediler. Ama biz, 'Hayır, Biz bu organizasyonu yapacağız. Bizim ülkemiz güvenlidir. Biz bunun altından en iyi şekilde kalkarız' dedik. Bu akşam bu organizasyonun açılışını yapacağız. 34 ülkeden katılım oldu. Yazın Samsun'da İşitme Engelliler Olimpiyatı var. Yine Uluslararası bir organizasyon. Onu da engellemek için uğraşıyorlar, Ona da gereken cevabı vereceğiz. Bu yaz Avrupa Futbol şampiyonası vardı. Paris'e gittik milli takımımız da oradaydı. Stadyumda Fransız Milli takımı maç oynarken, Fransa Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı stat da iken Dört canlı bomba patladı. Olağanüstü hal ilan edildi ve Avrupa Futbol şampiyonası olağan üstü hal içinde yapıldı. Sokaklarda ağır silahlarla gezen polis ve askerler vardı, Kimse demedi ki bu organizasyonu iptal edelim. Niye Türkiye'de herhangi bir şekilde ufak bir şey olunca böyle diyorsunuz, Niyet başka. Biz buna müsade etmeyiz. Türkiye'nin her yeri en az Paris, Madrid, Londra, Berlin, Münih ve Roma kadar güvenlidir."

DHA