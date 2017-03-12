Bakan Kılıç: Wilders insanlığa zehir akıtıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Berlin'de 'İçimizdeki Kahramanlar 15 Temmuz Anma Programı'na katıldı. Kılıç, "Geert Wilders zehrini akıtıyor. Geert Wilders insanlığa zehir akıtıyor, birlikteliğe beraberliğe zehir akıtıyor" diyerek Hollandalı lidere yüklendi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Dün akşam ve dün öğleden sonra itibaren Hollanda hükümetinin kararıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Betül Sayan Kaya Hanımefendi'nin çok kabul edilemez, nezaketsiz, diplomatik ilişkiler çerçevesinde açıklanamayacak ama hepsinden önemlisi insanlık açısından açıklanamayacak bir muameleye maruz kaldığını maalesef hepimiz gördük" diyerek Hollanda'yla yaşanan krizi yorumladı.

Bakan Kılıç ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Tarih de Hollanda'yı yargılayacaktır. Dün ortaya koymuş oldukları tavır hiçbir şekilde kabul edilemez, uluslararası ilişkilerle açıklanamaz bir tavırdır. En düşündürücü şey şudur: Sizler Avrupa'da yaşıyorsunuz. Sizler buradaki siyasi gelişmeleri yakından takip ediyorsunuz. Bu Geert Wilders denen kişinin serbestçe konuşma ortamı bulduğu, serbestçe düşüncelerini ifade ettiği; ki bunlar düşünce değil; Ben Avrupa'da diyorum ki. Geert Wilders zehrini akıtıyor. Geert Wilders insanlığa zehir akıtıyor, birlikteliğe beraberliğe zehir akıtıyor. Bunu yapan ırkçı, yabancı düşmanı, kendisi ile barışık olmayan, sevgi nedir bilmeyen kişi istediği gibi konuşacak ama Türkiye Cumhuriyeti'nin Bakanı kendi elçiliğine, başkonsolosluğuna gidemeyecek. Bunun bedelini de hesabını da vereceksiniz"

(lı)

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– Bakan Kılıç'ın açıklamaları

DHA