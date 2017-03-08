Bakan Kılıç'tan 'Evet' çağrısı (2)

ŞEHİRLER VE KÜLTÜRLER PROGRAMINI ANLATTI

Aydın'da partisinin düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, bakanlığın Aydın'daki yatırımları hakkında da konuştu. Sporcuların daha fazla imkana sahip olmalarının birinci hedefleri olduğunu belirten Bakan Kılıç, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün öğrenci değişim programlarından söz etti. 'Şehirler ve Kültürler' programı kapsamında ülkenin farklı bölgelerinden ciddi manada bir öğrencinin birbirleriyle tanışıp kaynaştırıldığını ifade eden Bakan Kılıç, "Benim en önemli hedeflerimden bir tanesi bu manada Aydın'a dört başı mamur bir gençlik kampını kazandırabilmek. Coğrafi yapısı, iklimi ve insanlarının misafirperverliği nedeniyle Aydın'da bir gençlik kampının çok verimli olacağı düşüncesindeyim. Sizlerle de bu konuyu masaya yatıracak, Aydın'ın güzel bir yerinde bu gençlik kampının kazandırılmasının iyi olacağına inanıyorum. Gençlerimizin kendi yeteneklerini geliştirebilmeleri ve Aydın içerisinde de farklı sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirebilmeleri için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu çalışmaları sosyal dokuya dahil olmaları için KYK'da barınan öğrencilerimizle birlikte yapıyoruz" dedi.

'ADNAN MENDERES STADI MODERNİZE EDİLECEK'

Aydın'ın merkezindeki Adnan Menderes Stadyumu'nun 8 bin kişi kapasitesinin olduğunu hatırlatan Bakan Kılıç, tesiste yılların getirdiği bir yıpranmanın söz konusu olduğunu söyledi. Tüm dünyada olduğu gibi spor tesislerinin yerel yönetimlerin elini taşın altına koymasıyla düzenlenmesinden yana olduklarının altını çizen Bakan Kılıç, "Biz yerel yönetimlerin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesinden yanayız ama vatandaşlarımızın hiçbir şeyden mahrum kalmamaları için Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızın talimatlarıyla tüm şehirlerimizdeki tesislerimizi modernize ediyoruz. Modernize ciddi maliyet getiriyorsa yenileme yoluna gidiyoruz. Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmada Aydın'daki mevcut tesisin modernize edilerek günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi ve aynı zamanda sadece futbol değil diğer branşları da barındıracak güncel bir yapıya getirilmesi bizim için önemli. Kapasitesi itibariyle bir butik kentin ihtiyaçlarına cevap veren bu stadyumun modernizasyonunu inşallah gerçekleştireceğiz. Bu bize ciddi bir külfet getirmeyecektir ama bittiği zaman şehre çok şey kazandıracaktır" diye konuştu.

DHA