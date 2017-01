Bakan Kılıç'tan uluslararası organizasyonların iptali iddialarına tepki

KARS,(DHA)SARIKAMIŞ Harekatı’nın 102'nci yıldönümü anma etkinliklerine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'deki uluslararası organizasyonların terör nedeniyle ertelenmesi iddialarıyla ilgili olarak, "Paris'teki canlı bombalardan biri, Fransa Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu stadın kapısında patladı. Kimse Avrupa Futbol Şampiyonası'nın iptal edilmesinden bahsetmedi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, her türlü teröristle, her türlü terörle başa çıkacak boyuttadır ve çıkacaktır" dedi.

Sarıkamış’ta iki günden beri yapılan anma törenlere katılan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, programların ardından Kars’ta bir dizi ziyarette bulundu.Valilikte Vali Rahmi Doğan’dan brifing alan bakanlar daha sonra AK Parti Kars İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. İl Başkanı Adem Çalkın, tarafından karşılanan Bakan Arslan ve Bakan Kılıç’a Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey ve AK Parti Kars eski Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç eşlik etti.

Bakan Akif Çağatay Kılıç, bayrak, vatan ve toprak uğruna, gururla geleceğe yürüyeceklerini belirtti. Devlete sızan ve ihanet edenlerin sonuncusu ayıklanıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini anlatan Kılıç, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın, olağanüstü hal uygulaması içinde, ağır silahlı askerlerin nöbet tuttukları statlarda yapıldığını hatırlattı. Bakan Kılıç, şunları söyledi:

"Kimse çıkıp 'Orada sıkıntı var' dedi mi İki gün önce Florida'da biri çıktı, tüfekle oraya, buraya ateş etti ve 5 kişi öldü. Berlin'de Noel pazarının ortasına bir terörist daldı. Paris'te dört bomba patladı. Hatta Paris'teki canlı bombalardan biri, Fransa Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu stadın kapısında patladı. Kimse Avrupa Futbol Şampiyonası'nın iptal edilmesinden bahsetmedi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, her türlü teröristle, her türlü terörle başa çıkacak boyuttadır ve çıkacaktır."

Bakan Ahmet Arslan ise 15 Temmuz'da çocukların ve gençlerinin bir gecede büyüdüğünü belirterek, "Gevşediğimiz gün, kaybettiğimiz gündür. Biz büyüdükçe, güçlendikçe, dünyada söz sahibi oldukça, yolumuzu kesmek isteyenler de boş durmuyorlar. Bununla beraber oyunları gittikçe büyüyor. Onlar oyununu büyütsün, bizler Cumhurbaşkanımız ve vatandaşlarımızla bir olarak, omuz omuza 79 milyon olarak, içerideki ve dışarıdakilere karşı mücadelemizi elden bırakmayarak, o hainlere fırsat vermeyeceğiz" diye konuştu.

