Bakan Müezzinoğlu' 1 milyon 433 bin 290 kişiye emekli promosyonu ödemesi yapıldı' (1)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 81 ilin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve İşkur Müdürlerinin katıldığı 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' konulu istişare toplantısında açıklamalarda bulundu.

Emekli promosyonu ödemeleriyle ilgili bilgiler veren Müezzinoğlu, dün itibariyle 1 milyon 433 bin 290 kişiye emekli promosyonu ödemesinin yapıldığını belirtti. Müezzinoğlu, "Onlara bereketli olsun. Bazen rakam çok istediğimiz gibi olmayabilir. Ama Allah bereketini içine koyduğu zaman o bereketlerin bereketi olsun diyoruz" dedi.

Emekli promosyonları ödemesinde ilk başta bankaların öne sürdüğü bir takım şartlar olduğunu ancak buna müdahale ettiklerini kaydeden Müezzinoğlu, "Emeklimize haksızlık edemeyiz. emeklimizi zora sıkıntıya sokamayız. Emeklimize birşey vereceksek adam gibi verelim, helalinden verelim ve bereketli bir şekilde harcasın dedik. Bugün için artık bütün bu sıkıntıların ortadan kaldırdık. Yalnız, 'emekli maaşımızı sizin bankanızdan çekeceğim' diye bir protokol imzalaması yeterli olacak. Böylece promosyonu Mart, Nisan ve Mayıs aylarında tamamını yani 11 buçuk milyon emeklimiz yaklaşık 4 milyar 850 milyonun üzerinde bir promosyonu alacak"diye konuştu.

"BONUS PROMOSYON HAZIRLAYANLAR VAR"

Bazı özel bankaların promosyon ödemelerinde bonus verme hazırlığı içinde olduklarını duyduğunu vurgulayan Bakan Müezzioğlu, "İnşallah bankalarımızı rekabete açtık. Ne kadar rekabet olursa emeklimiz kazanır. Bonusları da bekliyoruz. Emeklimize buradan söyleyeceğimiz cümle asgari alacağı rakamdır. Bunun altında bir rakam değildir. Bu taban fiyat. Daha üstünü verene daha üstünün pazarlığını da yapma hakkın var. 1 milyon 433 bin 290 bin kişiye emekli promosyonu ödemesi dün itibariyle yapıldı" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKANNE PROJESİNDE SON DURUM

Torun bakacak 'Büyükanne Projesine' de değinen Mehmet Müezzinoğlu, yapılan müracaatlarla ilgili bilgiler verdi. Projeye başvuranların arasında yapılan ilk incelemelerin ardından 29 bin 360 annenin projeye katılma hakkı kazandığını kaydeden Müezzinoğlu, bunların içinden de 6 bin 500'ünün projelendirileceğini kaydetti.

29 BİN 360 KİŞİ ARASINDAN SEÇİLECEK

İlk değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkan 29 bin 360 müracatın da yeni bir incelemeden geçeceğini vurgulayan Müezzinoğlu, şunları söyledi: "Bu 29 bin 360 annenin arasında sezeryanla doğum yapmış olanların oranı yüzde 75, normal doğum yapmış annelerin oranı yüzde 25 civarında. Biz normal doğum yapmış anneleri puanlamada biraz destek vererek yüzde 50'sine sezeryan, yüzde 50'sine normal doğum yapmış annelere verdik. Bunların yüzde 82'si sendikasız yüzde 18'i sendikalı. Bunda da sendikalı işyerlerinde müracaat eden annelere de sendika puanı vererek onların da yüzde 8 olan müracaatı yüzde 18'lere taşıdık. Bu ailelerin yüzde 49'unun geliri 1 buçuk asgari ücretin altında, yüzde 2'sinin geliri 2 asgari ücretin üzerinde yüzde 49'unun geliri ise eksik gün sayılarıyla asgari ücretin de altında olan anneler. Fiilen en geç Mart ayının 15'inde başlamış olacaklar. Gelecek yıl Mart başı itibariyle bu projenin genel değerlendirmelerini yapacağız"



DHA