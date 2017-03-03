Bakan Müezzinoğlu: 1 milyon 433 bin 290 kişiye emekli promosyonu ödemesi yapıldı (2)

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Emekli promosyonlarına ilişkin, "1 milyon 433 bin 290 kişiye emekli promosyonu ödemesi dün itibariyle yapıldı" dedi. Büyükanneye maaş projesine ilişkin Müezzinoğlu, "Fiilen en geç Mart ayının 15'inde başlamış olacaklar. Gelecek yıl Mart başı itibariyle bu projenin genel değerlendirmelerini yapacağız. Projeye başvuranların arasında yapılan ilk incelemelerin ardından 29 bin 360 anne projeye katılma hakkı kazandı. Bunlardan 6500'ü projelendirilecek" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 81 ilin Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve İşkur Müdürlerinin katıldığı 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' konulu istişare toplantısında açıklamalarda bulundu.

Emekli promosyonu ödemeleriyle ilgili bilgiler veren Müezzinoğlu, dün itibariyle 1 milyon 433 bin 290 kişiye emekli promosyonu ödemesinin yapıldığını belirtti. Müezzinoğlu, "Onlara bereketli olsun. Bazen rakam çok istediğimiz gibi olmayabilir. Ama Allah bereketini içine koyduğu zaman o bereketlerin bereketi olsun diyoruz" dedi. Mehmet Müezzinoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi ve Güney Doğu'daki PKK terörünün yol açtığı saldırılar ve Rusya ile yaşanan ekonomik kriz nedeniyle Türkiye'nin 2016 yılında hem ekonomik hem de istihdam anlamında bazı sıkıntıları yaşadığını söyledi. 2016'nın Ağustos ve Eylül aylarından itibaren işsizlik oranlarının her ay artarak 12,1'lere geldiğini belirten Bakan Müezzinoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Başbakan Binali Yıldırım'ın desteğiyle istihdam seferberliğini başlattıklarını ifade etti.

"YÜZDE 32'Sİ KADIN İSTİHDAMI"

2017'de 1 buçuk milyon istihdam hedefi doğrultusunda çalışmalara başladıklarını belirten Müezzinoğlu şunları söyledi: "2017'nin 1 Ocak ila 28 Şubat arasında SGK kayıtlarından aldığımız rakama göre toplam istihdamdaki artış 267 bin 984'tür. Bu çok iyi bir rakam. Beklediğimizden daha pozitif bir rakam. Bu yeni işe girenler 4A kapsamında yani işe kamu ve kamuda ihaleli çalışanlar bu kapsamın içinde değil. Özel sektörde 4A kapsamında çalışan sigortalıları ifade ediyor. Bunun yüzde 32'si de kadın istihdamıdır. Önümüzdeki süreçte yıl sonu itibariyle hedefimiz asgari 1 buçuk milyon istihdamı kapatacak ve işsizlik oranını mutlaka ama mutlaka yüzde 10'ların altına indireceğiz."

EMEKLİ PROMOSYONLARI ÖDEMESİ

Konuşmasında emekli promosyonu ödemeleriyle ilgili bilgiler veren Müezzinoğlu, dün itibariyle 1 milyon 433 bin 290 bin kişiye emekli promosyonu ödemesinin yapıldığını belirtti. Müezzinoğlu, "Onlara bereketli olsun. Bazen rakam çok istediğimiz gibi olmayabilir. Ama Allah bereketini içine koyduğu zaman o bereketlerin bereketi olsun diyoruz" dedi.

"11 BUÇUK MİLYON EMEKLİ 4 MİLYAR 850 MİLYON PROMOSYON ALACAK"

Emekli promosyonları ödemesinde ilk başta bankaların öne sürdüğü bir takım şartlar olduğunu ancak buna müdahale ettiklerini kaydeden Müezzinoğlu, "Emeklimize haksızlık edemeyiz. emeklimizi zora sıkıntıya sokamayız. Emeklimize birşey vereceksek adam gibi verelim, helalinden verelim ve bereketli bir şekilde harcasın dedik. Bugün için artık bütün bu sıkıntıların ortadan kaldırdık. Yalnız, 'emekli maaşımızı sizin bankanızdan çekeceğim' diye bir protokol imzalaması yeterli olacak. Böylece promosyonu Mart, Nisan ve Mayıs aylarında tamamını yani 11 buçuk milyon emeklimiz yaklaşık 4 milyar 850 milyonun üzerinde bir promosyonu alacak"diye konuştu.

"BONUS PROMOSYON HAZIRLAYANLAR VAR"

Bazı özel bankaların promosyon ödemelerinde bonus verme hazırlığı içinde olduklarını duyduğunu vurgulayan Bakan Müezzioğlu, "İnşallah bankalarımızı rekabete açtık. Ne kadar rekabet olursa emeklimiz kazanır. Bonusları da bekliyoruz. Emeklimize buradan söyleyeceğimiz cümle asgari alacağı rakamdır. Bunun altında bir rakam değildir. Bu taban fiyat. Daha üstünü verene daha üstünün pazarlığını da yapma hakkın var. 1 milyon 433 bin 290 bin kişiye emekli promosyonu ödemesi dün itibariyle yapıldı" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKANNE PROJESİNDE SON DURUM

Torun bakacak 'Büyükanne Projesine' de değinen Mehmet Müezzinoğlu, yapılan müracaatlarla ilgili bilgiler verdi. Projeye başvuranların arasında yapılan ilk incelemelerin ardından 29 bin 360 annenin projeye katılma hakkı kazandığını kaydeden Müezzinoğlu, bunların içinden de 6 bin 500'ünün projelendirileceğini kaydetti.

29 BİN 360 KİŞİ ARASINDAN SEÇİLECEK

İlk değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkan 29 bin 360 müracatın da yeni bir incelemeden geçeceğini vurgulayan Müezzinoğlu, şunları söyledi:

"Bu 29 bin 360 annenin arasında sezeryanla doğum yapmış olanların oranı yüzde 75, normal doğum yapmış annelerin oranı yüzde 25 civarında. Biz normal doğum yapmış anneleri puanlamada biraz destek vererek yüzde 50'sine sezeryan yüzde 50'sine normal doğum yapmış annelere verdik. Bunların yüzde 82'si sendikasız yüzde 18'i sendikalı. Bunda da sendikalı işyerlerinde müracaat eden annelere de sendika puanı vererek onların da yüzde 8 olan müracaatı yüzde 18'lere taşıdık. Bu ailelerin yüzde 49'unun geliri 1 buçuk asgari ücretin altında, yüzde 2'sinin geliri 2 asgari ücretin üzerinde yüzde 49'unun geliri ise eksik gün sayılarıyla asgari ücretin de altında olan anneler. Fiilen en geç Mart ayının 15'inde başlamış olacaklar. Gelecek yıl Mart başı itibariyle bu projenin genel değerlendirmelerini yapacağız"

DHA