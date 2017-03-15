Bakan Müezzinoğlu: En az 20 bin uzman 10 bin pratisyen hekim açığımız var

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği 14 Mart Tıp Bayramı programına katıldı. Müezzinoğlu burada yaptığı konuşmasında, "Ne yazık ki bugün için en az 20 bin uzman hekim açığımız var. En az 10 bin pratisyen hekim açığımız var. Asgari bazda söylüyorum, ideal bazda söylemiyorum. İdeal baza geldiğimiz zaman bu rakamlar 50, 60, 70, 100 binlerin üzerine çıkıyor " dedi.

Esenyurt Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısı ile Belediye Nikah Sarayı'nda bir program düzenledi. Programa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu ve Esenyurt'ta çalışan hekimler katıldı.



"BUGÜN İÇİN EN AZ 20 BİN UZMAN HEKİM AÇIĞIMIZ VAR"

Folklor gösterisi ile başlayan program, Bakan Müezzinoğlu'nun konuşması ile devam etti. Müezzinoğlu, ülkedeki hekim sayısının yeterli seviyede olmadığına değinerek, "Ne yazık ki bugün için en az 20 bin uzman hekim açığımız var. En az 10 bin pratisyen hekim açığımız var. Asgari bazda söylüyorum, ideal bazda söylemiyorum. İdeal baza geldiğimiz zaman bu rakamlar 50, 60, 70, 100 binlerin üzerine çıkıyor" dedi.

"SAĞLIK ÇALIŞANINA OLAN ŞİDDET YÜREĞİMİZİ KANATIYOR"

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için bir dizi önlemler alınacağını belirten Müezzinoğlu, "Sağlık çalışanına olan şiddet yüreğimizi kanatıyor. Mesleki onurumuzu zedeliyor. İnsanlık duruşumuzu zora sokuyor. Bu anlamda geniş kampanyalarla, toplumsal bilinçlendirmelerle ve yasal düzenlemelerle inanıyorum ki çok daha iyi noktalara geleceğiz. Şiddeti minimize edeceğiz. Bu noktadaki sıkıntılarımızın sıfırlanmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.

"15 TEMMUZ'DA HEKİMLERİMİZ YARALILARIMIZIN YANINDA OLDU"

Müezzinoğlu hekimlik mesleğinin var olduğu günden beri saygın ve onurlu olduğunu vurgulayarak, "Özellikle bu büyük milletin hekimleri Çanakkale muharebelerindeki fedakarlıkları, mesleklerini arkalarında bırakarak şehit olmayı göze almışlardır. 15 Temmuz'da hekimlerimiz yaralılarımızın, gazilerimizin yanında oldu. O hainlerin ya karşısında ya da yaralıyı kurtaran noktada oldu. " dedi ve 15 Temmuz gecesi Ankara'da yaralanan doktor arkadaşının hikayesini anlattı.

Ardından, Bakan Müezzinoğlu tarafından Esenyurt'ta görev yapan en yaşlı ve en genç doktorlara plaket verildi.

DHA