Bakan Müezzinoğlu: Kurulduğumuz gün adımızla alay edenler sonra kapımızın önünde nöbet tuttular (2)

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“STK'LARIN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR'

AK Parti Bursa İl Teşkilatı tarafından düzenlenen danışma meclisi toplantısına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, daha sonra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Burada kısa bir konuşma yapan Müezzinoğlu, “Güçlü bir parlamento ve cumhurbaşkanlığı sistemi için STK'ların desteğine ihtiyacımız var' dedi.

Göl Park tesislerinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Artık hayır diyen kitlenin de evet diyen kitlenin de ortak hayallerini şekillendireceğimiz güçlü bir dönem olacak. Bunun alt yapısını ise bu salonu dolduran STK'lar şekillendirilecek. Sizler bu toplumu temsil etmektesiniz. Bundan sonra siyasetin dinamiklerinde, ülkenin yönetiminde ve ülke yönetimlerinin vizyonunda sivil toplum örgütleri daha anlamlı, daha fonksiyonel olmalıdır. Bunu başarabilmeliyiz. Bunun için 2019 yılına kendimizi ve vizyonumuzu hazırlamak zorundayız. Bunu özellikle STK'lar ve siyasi partilerden talep etmemiz gerekiyor“ diye konuştu.

DHA