Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bursa Haberi: Bakan Müezzinoğlu: Kurulduğumuz gün adımızla alay edenler sonra kapımızın önünde nöbet tuttular (2)

Bakan Müezzinoğlu: Kurulduğumuz gün adımızla alay edenler sonra kapımızın önünde nöbet tuttular (2)

21:167 Mayıs 2017
Son Dakika Haberi
Bakan Müezzinoğlu: Kurulduğumuz gün adımızla alay edenler sonra kapımızın önünde nöbet tuttular (2)
Bakan Müezzinoğlu: Kurulduğumuz gün adımızla alay edenler sonra kapımızın önünde nöbet tuttular (2)

“STK'LARIN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR'
AK Parti Bursa İl Teşkilatı tarafından düzenlenen danışma meclisi toplantısına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, daha sonra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Burada kısa bir konuşma yapan Müezzinoğlu, “Güçlü bir parlamento ve cumhurbaşkanlığı sistemi için STK'ların desteğine ihtiyacımız var' dedi.
Göl Park tesislerinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Artık hayır diyen kitlenin de evet diyen kitlenin de ortak hayallerini şekillendireceğimiz güçlü bir dönem olacak. Bunun alt yapısını ise bu salonu dolduran STK'lar şekillendirilecek. Sizler bu toplumu temsil etmektesiniz. Bundan sonra siyasetin dinamiklerinde, ülkenin yönetiminde ve ülke yönetimlerinin vizyonunda sivil toplum örgütleri daha anlamlı, daha fonksiyonel olmalıdır. Bunu başarabilmeliyiz. Bunun için 2019 yılına kendimizi ve vizyonumuzu hazırlamak zorundayız. Bunu özellikle STK'lar ve siyasi partilerden talep etmemiz gerekiyor“ diye konuştu.

 

 

 

 

DHA

Ankara’nın parıldayan semti Çukurambar’la ilgili 5 nefis gerçek
Keşfet

Ankara’nın parıldayan semti Çukurambar’la ilgili 5 nefis gerçek

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar