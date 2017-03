Bakan Müezzinoğlu Muğla'da (4)

KURDELE NAKIŞI YAPTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Muğla'daki programı kapsamında Yatağan'ın Bozüyük Mahallesi'ni ziyaret etti. Bozüyük İlkokulu'nda çocuklarla ve nakış kursuna katılan kadınlarla sohbet eden Müezzinoğlu, bir ara kadınlarla birlikte iğneye iplik geçirerek kurdele nakışı yaptı. Kadınlardan referandum için 'Evet' sözü aldı. Bakan Müezzinoğlu, 4 yaşındaki Yaren Kuş ve 3 yaşındaki Rümeysa Şahbaz'ı kucağına alıp severek, "Öpün bakalım dedenizi" dedi.

Bakan Müezzinoğlu ardından Türkİş Sendikası Yatağan Şube Başkanlığı'nı ziyaret ederek, işçilerle buluştu. Ardından GELİ Sosyal Tesisleri toplantı salonunda, AK Partililere hitaben konuşarak istikrarlı bir Türkiye için referandumda 'Evet' oyu vermelerini istedi.

Müezzinoğlu ardından Kavaklıdere'nin Menteşe Mahallesi'ne gelerek burada düzenlenen mitinge katıldı. Kavaklıdere Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Demir'in konuşmasının ardından kürsüye gelen Bakan Müezzinoğlu, karşısında Muğla 1. Amatör Küme A Grubu oynayan Menteşe Yerküpespor'a yeni transfer olan Kamerunlu Sunny Embia'yı görünce şaşırdı. Embia, Bakana 'Bize Her yer Menteşe' yazılı atkı ve çiçek verip hatıra ı çektirdi.

Bakan Müezzinoğlu'nu Menteşe Meydanı'nda, yaklaşık 2 bin kişi ellerinde Türk bayrakları ve 'Evet' yazılı balonlarla izledi. Hayır cephesini ülkenin iyiliğini istemeyen kişiler olarak betimleyen HDP, PKK, FETÖ, Almanya, Danimarka, Hollanda ve CHP'yi örnek gösteren Müezzinoğlu, "CHP'li kardeşlerimize sözüm yok, Kılıçdaroğlu bunları istiyor. Çünkü bir kentte 2 belediye başkanı, mahallede 2 muhtar, olur mu CHP'de 2 tane mi genel başkan var. O zaman Kılıçdaroğlu istiyorsa, HDP gibi 2 eş başkan yapsın. Atatürk'ün gölgesinde yan gelip yatıyorlar. Ancak Atatürk'ün yaptıklarından haberleri bile yok, millete güvenmiyorlar" dedi.

"İPİN UCU MİLLETTE OLACAK"

Önümüzdeki dönemlerin daha güçlü işlerin yapıldığı zamanlar olmasını temenni eden Müezzinoğlu, şöyle konuştu:

"Bunun için iki kelimeye ihtiyacımız var. Birincisi güven, ikincisi istikrar. Güven ve istikrarın olduğu ortamlarda üretim de artar, başarı da artar. O nedenle istiyoruz ki, ülkenin yönetiminde istikrar sarsılmasın. Dikkat ederseniz bu ülkenin büyümesinden rahatsız olanlar, dost görünen düşmanlar özellikle büyüme ve istikrarı bozmaya gayret ediyorlar. Güveni ve istikrarı bozmaya yönelik tuzaklar kurmaya çalışıyorlar. Bu anlamda rakiplerimiz veya düşmanlarımız ne yaparsa yapsın, biz bu ülkenin, bu milletin istikrarını ve güvenliğini, geleceğini zedeleyecek hiçbir yanlışın içinde olmadık ve olmayacağız. Önümüzdeki dönemde bir referandum süreci, halk oylaması süreci var. Burada halk oylaması ne getiriyor diye bir sorunuz olursa, tek bir cümle söylüyorum. İstikrarlı bir yönetim için ipin ucunu millete veriyoruz. Artık bu ülkede yönetimde kimin olacağını ipinin ucu millette. Yani 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' sözünü ilk defa bundan sonra güçlü bir şekilde Cumhur'un elinde olacak. Cumhur yetkiyi istediğini, Cumhurbaşkanı'na verecek. Yapıyorsa arkasında duracak, yapamıyorsa hadi güle güle kardeşim diyecek. Her bir yaşta 1 milyon 250 bin genci olan bir ülke, her yıl 1 milyon artı istihdam alanları oluşturmak zorundayız. O nedenle büyüyen bir ülke, istikrarlı bir ülke, güvenli büyüyen bir ülke için de istikrarlı yönetimlere ihtiyacımız var."

Bakan Müezzinoğlu, miting ardından 16 Nisan'da yapılacak referandum için alandan 'Evet' sözü aldı. Müezzinoğlu, saat 16.20'de Ankara'ya dönmek üzere Menteşe'den karayoluyla ayrılarak Milas- Bodrum Havalimanı'na hareket etti.

Yaşar ANTER/MUĞLA, (DHA)

DHA