Bakan Müezzinoğlu, sandalyeye çıkarak gençlere seslendi

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bursa'da genç sporcularla bir araya geldi. Salonu dolduran gençlerin bir kısmını göremeyen Müezzinoğlu, sandalyenin üzerine çıkarak gençlere seslendi. Müezzinoğlu, "Bizim bu hedeflerimizden Almanya ve Hollanda rahatsız olabilir, varsın rahatsız olsunlar. Bu yarışta iddialıyız ve var olma dinamiklerimizi göstereceğiz" dedi.

Zafer Mahallesi Atıcılar Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyonda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, genç sporcularla bir araya geldi.

Toplantıya, Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin, Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, AK Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun ve çeşitli branşlardaki bazı milli sporcular ile antrenörleri katıldı.

Salonu dolduran gençlerin bir kısmını göremeyen Müezzinoğlu, konuşma yapmak için sandalyenin üzerine çıktı. Sandalye üzerinden gençlere seslenen Müezzinoğlu, Türk milletinin değerlerinden zaman zaman rahatsız olanların bu milletin önüne tuzaklar kurduğunu belirtti.

Bu mihrakların belirli ihanet şebekeleriyle milletin kaderiyle oynamak istediğini ama başarılı olamadığını vurgulayan Müezzinoğlu, "Bizim bu hedeflerimizden Almanya rahatsız olabilir, varsın rahatsız olsun. Hollanda rahatsız olabilir, varsın olsun. Çünkü bizim onlardan onlardan haksız bir talebimiz yok. Biz diyoruz ki bu millet Hollandalılar ile Almanlar ile yarış yapabilir. Bu yarışta iddialıyız ve var olma dinamiklerimizi göstereceğiz. Onlar özellikle son 150 yıldır bu millete hep tuzak kurdular, bu milletin kaderiyle oynamak istediler ve zaman zaman da başarılı oldular. Millet sağlam mayasıyla, asil duruşu ve cesaretiyle asla ideallerinden vazgeçmedi" diye konuştu.

16 Nisan'dan sonra milleti, milletin hedeflerini merkeze alan güçlü bir sistemin geleceğini belirten Müezzinoğlu, "Millet adına güçlü bir sistem. Daha önce millete vekalet verecek ama vesayet odakları millete ne kadar verilmesi gerekiyorsa o kadarını verme anlayışı vardı. Gerektiği zaman milletin iradesine müdahale eden güç odaklarının zaman zaman ağır bedellerini bu millet ödedi. Artık güçlü ve istikrarlı bir sistem ile yönetilelim, milli iradenin milletin güçlü olduğu bir sistem. Biz istiyoruz ki milli irade stabilize yollarda gitmesin, nasıl her alanda otobanlar yaptıysak hızlı bir gelişme için siyasi iktidar millet kime yetki veriyorsa o yetki verilenlerin hem yetki kullandığı hem hesap verdiği güçlü bir yapıyı inşallah 17 Nisan'dan sonra hep birlikte şekillendirelim. Türkiye büyüsün" dedi.

DHA