Bakan Müezzinoğlu, Soma'da 'evet' oyu istedi

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Manisa'nın Soma İlçesi'nde, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'nin düzenlediği kahvaltıya katılıp, referandumda 'evet' oyu istedi.

Bakan Mehmet Müezzinoğlu, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'ne gelişi sırasında, dernek yöneticileri ve vatandaşlar tarafından kapıda karşılandı.

Bakan Müezzinoğlu'na Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Soma Belediye Başkanı AK Partili Hasan Ergene de eşlik etti. Bakan Müezzinoğlu, konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün burada, özellikle de Somalı vatandaşlarımın yanı sıra Batı Trakya Türkleri Dernek Yöneticileri ile bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Ben de Yunanistan doğumlu olduğum için bu derneğimizin bir üyesi sayılıyorum. Daha önce Sağlık Bakanı olduğum dönemde ve yaşanan üzücü maden kazasından sonra da Soma'ya gelmiştim. Şimdi de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak Soma'dayım 16 Nisan'da Türkiye'nin kaderini değiştirecek önemli bir seçim var bu seçimde vatandaşlarımızın tercihlerini 'evet'ten yana kullanacaklarından eminim. CHP'nin başındaki Kemal Kılıçdaroğlu, Hükümet'in seçimlerde uzlaştığı 18 maddelik değişikliği uygun görmüyor. Bu maddelerin ne anlama geldiğini anlamayan Kılıçdaroğlu, gençlerin meclise girmelerinin önünü kapatmak için yalanlar söylüyor. Cumhurbaşkanımızın gençlere verdiği önemi hepimiz biliyoruz. Fakat Kılıçdaroğlu, bunun farkında değil. 15 Temmuz darbe girişimini biliyoruz. Bu darbe girişimini yapan dış güçler ve FETÖ elemanları istediklerini elde edemediler. Benim milletim, benim gençlerim oynanan bu oyunu canları pahasına engelledi. Dış güçler zaten Türkiye'nin gelişmesini istemiyor. Her ne olursa olsun biz ülkemizi kötü niyetli kişilerin oyununa getirmemek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Bakan Müezzinoğlu, 'Soma 16 Nisan'da yapılacak olan referenduma hazır mı' diye sorup, 'evet' oyu istedi. Konuşmasının sonunda Bakan Müezzinoğlu'na Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene ve Soma Batı Trakya Türkleri Derneği Başkanı Mehmet Akın tarafından çeşitli hediyeler verildi. Bakan Müezzinoğlu AK Parti Soma İlçe Başkanlığı'nı ziyaret edip, Kınık'a gitmek üzere ilçeden ayrıldı.

DHA