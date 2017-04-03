Bakan Müezzinoğlu, Soma'da 'evet' oyu istedi (3)

BAKAN MÜEZZİNOĞLU: ERDOĞAN İÇİN İSTEMİYORUZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ziyaret ettiği AK Parti Manisa İl Başkanlığı'nda partililere hitap etti. Güç odaklarının AK Parti'yi kurulduğu günden beri tehdit ettiği belirten Müezzinoğlu, 16 Nisan'da yapılacak olan referandumu bu millet için istediklerini belirtti. Bakan Müezzinoğlu, "Erdoğan için istemiyoruz. Birileri milletimizin kaderiyle oynamasın diye istiyoruz. Birileri gençliğimizin kaderiyle oynamasın diye istiyoruz. Recep Tayyip Erdoğan sağ olduğu sürece, AK Parti var olduğu sürece bu milletin kaderiyle hiç kimse oynayamayacak" diye konuştu.

Bakan Mehmet Müezzinoğlu, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Manisa'da Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen 'İş ve Çalışma Hayatında Karşılaştığımız Sorunlar' isimli toplantıya katıldı. Toplantı açılışında Manisa TSO Başkanı Adnan Erbil, karşılaştıkları sorunları Bakan Müezzinoğlu'na anlattı.

"PAPATYA FALI GİBİ DEMOKRASİMİZ VARDI"

Toplantıda işadamlarına seslenen Bakan Müezzinoğlu, işadamlarının dertlerinin paylaşıldıkça azalacağını söyledi. Zor bir 2016 yılı geçirildiğini dile getiren Müezzinoğlu, AK Parti'nin geçmişteki kapatma davalarını hatırlatıp, geçmişteki demokrasi anlayışını papatya falına benzetti. Müezzinoğlu, Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olanların tuzaklar kurduklarını öne sürerek, "Son 34 yıldır Türkiye'nin büyümesinden, dünyanın en güçlü ilk 10 ekonomisi arasına girmesinden rahatsız olanlar farklı tuzaklar kuruyor. Bu ülkenin milli iradesi ile kimse oynamamalı. Bu sistem millet adına emniyet, güven istikrar adresi olmalı. O sisteme millet kimi layık görüyorsa onu getirmeli. Milletin kazanımlarının güçlü olduğu bir sürecin arifesindeyiz. 16 Nisan akşamından itibaren bu ülkenin özgüveni artacaktır. İstikrar ve güven merdivenin basamaklarını daha hızlı çıkmamıza yardımcı olacak. Bir taraftan merdivenin basamaklarını çıkmaya çalışıyoruz. Biri merdiveni salıyor, biri basamağı kırmaya çalışıyor. Basamakları zor da olsa çıkmaya çalışıyoruz. CHP Genel Başkanı diyor ki, '15 yıldır ne istediniz de yapamadınız' diyor. Hangi istediğimizi huzur içinde yapmamızı müsaade ettiniz. Milli iradenin hak ve hukuku millet vicdanından geçer. Ucube kararlarla bu ülkenin milli iradesinin ümüğünü iki de bir sıktılar. CHP onlara alkış tuttu. Halktan milli iradeden korkan, milli iradenin ümüğünü sıkılmasına destek olan bir anlayışı artık arkada bırakmalıyız" diye konuştu.

KIDEM TAZMİNATI DÜZENLEMESİ

Kıdem tazminatı ile ilgili konuşan Bakan Müezzinoğlu, işverenin kıdem tazminatından rahatsız olmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi. Bakan Müezzinoğlu, şunları söyledi: "Burada vicdan var. Hak yememek duygusu var. çalışanın hak ve hukukun yarın kaybettiği bir yapı olmasın istiyor. Bir çalışanın alın terinin hakkı nasıl maaş olarak veriliyorsa kıdem tazminatı hakkı da işvereni kasasında değil, güvenli bir adreste olmalı. Sigorta primleri ay sonunda nasıl takip ediliyorsa, hak etikleri o fonda toplanmalı. Bir taraftan işverenin üstünde yarın ne olacağını bilemediği bir yük yüklenirken, çalışanın mağdur olduğu kıdem tazminatını alamadığı süreçleri yaşıyoruz. Buna gerek yok. Bizim için çalışan da çalıştıran da değerlidir. İkisinin de sağlıklı yürümesi her iki grup adına da güç kaynağıdır. Birinin topalladığı diğerinin güçlendiği bir yapı yürümez. Adil ve sürdürülebilir olmaz. İş kanununda, kıdem tazminatında hakkaniyetle, sürdürülebilir bir yapıyı hep beraber işvereni ve çalışanı dinleyerek yapacağız. 13 milyon çalışanın 2 milyonu kıdem tazminatı hakkında istifade edebiliyor. Yaklaşık 10 milyonu biz görmeyecek miyiz Bir puanlık kayıt dışılığın maliyeti 1 milyar 900 milyon. Yüzde 32 yüzde 33 kayıt dışı var. 2 milyar lira desek 60 milyar lira kayıt dışı. Merdiven altında ucuz işçilikle ülkenin geleceğinde ve kurumların gücünü zayıflatarak yaptığını yanlışlığa göz yumamayız."

TAŞERONA KADRO KONUSUDA SABIR İSTEDİ

Bakan Müezzinoğlu konuşmasının ardından toplantıya katılanlardan soru aldı. Taşerona kadroyla ilgili düzenlemenin gündemde olup olmadığıyla ilgili soruyu yanıtlayan Bakan Müezzinoğlu, "Seçim atmosferlerinde popülist bir anlayışı doğru bulmuyoruz. Başbakan yardımcımızın başkanlığında dört bakanlık olarak çalışıyoruz, biraz sabır diyoruz" diyerek cevapladı.

"BENİM ÜLKEMDE 33 YAŞINDA EMEKLİ VAR"

Toplantıda emeklilikte yaş haddinin kaldırılmasıyla ilgili soruyu da cevaplandıran Bakan Müezzinoğlu, erken emekliğin gündemde olmadığını açıkladı. Müezzinoğlu, "Ben doğru oturalım, doğru konuşalım diyorum. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri, 38 ülkede emeklilik ortalama yaşı 72. Bizim emeklilerimiz ortalama yaşı 52. O ülkeler emeklilerine ortalama 17 yıl emekli maaşı ödüyor, biz emeklilere 27 yıl emekli maaşı ödüyoruz. Benim ülkemde 33 yaşında emekli var" dedi.

"İÇİMİ ACITIYOR"

2036 yılında emeklilik yaşı hedeflerinin erkeklerde 60'a, kadınlarda da 58 taşımak olduğunu söyleyen Bakan Müezzinoğlu, "Bugün Almanya 67'nin düzenlemesinin hazırlığını yapıyor. Bizim sosyal güvenlik neticede kimin parasını harcıyoruz, milletin parasını harcıyoruz. Biz şimdi emekli maaşlarıyla ilgili her yıl bütçeden 23 milyar süspansiyon ayırıyoruz ilave olarak. Niye, çünkü diğer gelirler karşılamıyor. Biz bu açığı büyütelim mi, yoksa olması gereken yere mi taşıyalım. Oradan geleni buraya aktaralım, hazırdan tüketelim, ne güzel 45 yaşında emekli, 42 yaşında emekli. Peki, Almanya ile nasıl yarışacağız Bu bütçeyi ne Recep Tayyip Erdoğan'ın cebinden, ne Binalı Bey'in cebinden, ne Müezzinoğlu'nun cebinden karşılanacak bütçe değil. Milletten topladığımız vergileri o açığı kapatmak için veriyoruz. Ya 2-3 yıl sonra ortalama yaşımız 52 olsun diyoruz. 2036'da kadınlar 58, erkekler 60 olarak. İçimiz acıtıyor. Bir çalışma ve sosyal güvenlik bakanı olarak, gününü doldurmuş emekliliği hak ettim diyenlere. Bekleyeceksin demek içimi acıtıyor. Ama öbür tarafta içimi acıtıyor. Bu ülkede nasıl 33 yaşında emekli oldu Ben veriyorum ne olacak sanki dedi. O veriyorum diyen cebinden mi verdi. Gençlerin ve ülkenin geleceğinden verdi. IMF'den borç aldık verdik, milletten emdik hortum gibi, işte orada popülizm yaptık. Şimdi diyoruz ki ne kandıran olalım, ne kanan olalım. Ben sizi kandırarak, emeklileri kandırarak 3 gün daha iyi siyaset yapabilirim. Hep beraber ülke kazansın, doğruları yapalım. Birbirimizi kandırmayalım" diye konuştu.

Nermin UÇTU – Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)

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