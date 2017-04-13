Bakan Müezzinoğlu: Türkiye çeyrek porsiyon demokrasilerle değil, tam porsiyon milli irade ile geleceğe yürüyecek

HaberKamera: Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Avcılar'da düzenlenen Balkan-Rumeli buluşmasına katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deniz Köşk Düğün Salonu'nda düzenlenen toplantı saat 20.00'de başladı. Programa AK Parti Avcılar ilçe örgütünün yanı sıra Balkan ve Rumeli camiasından davetliler katıldı.

'MİRASYEDİLİK YAPARAK BU CUMHURİYETİN SIRADAN BİR ÜLKE HALİNE GETİRİLMESİNE İZİN VEREMEYİZ '

Bakan Müezzinoğlu burada katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı. 'Atatürk bu Cumhuriyeti bize miras olarak bıraktı. Bize düşen bu mirası büyütmektir' diyen Müezzinoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü, ' Biz zengin fabrikatörün zengin çocuğu gibi mirasyedi olamayız. Mirasyedilik yaparak bu Cumhuriyetin sıradan bir ülke haline getirilmesine izin veremeyiz. Görevimiz bu genç Cumhuriyeti büyütüp, güçlü yapmak. Önümüzdeki süreç büyük hedefler için birlikte yürüyeceğimiz bir süreçtir.'

' ATATÜRKÇÜLÜK ONUN VASİYETİNE SAHİP ÇIKARAK OLUR '

Müezzinoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü; 'Bazen Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerime üzülerek sitem ediyorum. Onlara diyorum ki Atatürkçülük, Atatürk'ün gölgesine yan gelip, yatarak olmaz. Atatürkçülük onun vasiyetine sahip çıkarak olur. Onun vasiyetine sahip çıkmak ise bu genç Cumhuriyeti muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımaktan geçer. Bunun için akıl teri, alın teri gerekir. Milletle beraber yürümek gerekir' dedi.

'MİLLET NE DERSE ONUN OLACAĞI GÜÇLÜ, İSTİKRARLI BİR SİSTEMİ KURALIM'

Bakan Müezzinoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'nin istikrarlı bir şekilde büyüyeceğine değinerek, 'İstiyorum ki ülkesini, milletini seven, ülkesinin yarınlarının bugünden daha iyi olmasını isteyen siyasi partiler bu ülkenin istikrarına destek olsunlar. Pazar günü referanduma gidiyoruz. Bu millet adına artık milletin güçlü olduğu, milletin merkezde olduğu, millet ne derse onun olacağı güçlü, istikrarlı bir sistemi kuralım. O sisteme kapalı kapılar ardında birileri tuzak kurmasın. İkide bir milletin ümüğünü sıkarak birileri bedel ödetmesin. Millet beş yıl sonra nereye gidebileceğini görebilmeli, parlamento bu ülkeyi dünya ile yarışacak yasaları hızla çıkartabilmeli. Cumhurun merkezde olduğu, milletin merkezde olduğu, çeyrek porsiyon demokrasilerle değil, tam porsiyon milli irade ile Türkiye istikrarlı bir yolculuğa inşallah 17 Nisan'dan sonra hep birlikte yürüsün' ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Müezzinoğlu'nun salona gelmesi

-Salondan görüntü

-Müezzinoğlu'nun açıklamaları

-Genel ve detaylar

DHA