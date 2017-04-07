Bakan Müezzinoğlu: Türkiye'nin en büyük ihtiyacı güven ve istikrar (2)

CHP'Lİ BOZKURT'U ELEŞTİRDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Çanakkale'de cuma namazı sonrası Menderes Parkı'nda halka seslendi. Kurulan kürsünün ardına konan sandalyenin üstüne ayakkabılarını çıkartıp çıkan Müezzinoğlu konuşmasında, CHP Konya Milletvekili Hüseyin Bozkurt'un, referanduma yönelik sözlerini sert bir dille eleştirdi. Halka referandumda 'evet' oyu kullanmaları için çağrı yapan Bakan Müezzinoğlu, şöyle konuştu:

'Bizler onların, CHP'li Milletvekili gibi evetçileri, 'İzmir'de denize dökeceğiz' diyerek millete, Yunanlı muamelesi yapacak kadar kansız değiliz. Olmadık. Böyle şey olur mu ya Bu milletin evlatların bu milletin insanları, elini vicdanına koyarak sandığa gidecek. Milletim diyecek. Memleketim diyecek. Bayrağım diyecek. Milli irade adına ben beni merkeze alan güçlü bir sisteme evet diyeceğim diyecek. O hain de hiç utanmadan, hiç sıkılmadan 'İzmir'den denize dökeceğiz.' Sen abdest suyunu bile İzmir'den denize dökemezsin. Öyle yağma yok. Burası 'Çanakkale geçilmez' diyen millettir. Yunanı denize döken millettir. Sen önce mayana bir bak. Tıp diliyle şu DNA'nı bir incelet bakalım. Muhtemelen bu DNA'da bir sorun var, başka türlü olmaz.'

DHA