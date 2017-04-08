Bakan Müezzinoğlu'dan güven ve istikrar vurgusu (4)

'16 NİSAN'DA İPİN UCU MİLLETİN ELİNE GEÇİYOR'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Çanakkale'nin ardından Bursa'nın Karacabey İlçesi'ne geçti. Mustafakemalpaşalılar Derneği ile Ordulular Derneği'ni ziyaret eden Bakan Müezzinoğlu, 16 Nisan'da yapılacak olan referandumda 'Evet' oyu istedi. Ak Parti'nin 14 yıldır milletle yürüdüğünü belirten Bakan Müezzinoğlu, 'Türkiye önemli süreçlerden gelen bir millet. Son 150 yılda bu milleti tarihten silmek isteyenler oldu. Ama bu milletin asil duruşu, sağlam mayası ve geleceğe olan dik duruşu ile hiç ama hiç teslim olmadı” dedi.

Türkiye'de hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını ifade eden Bakan Müezzinoğlu, '16 Nisan'da ipin ucu artık milletin eline geçiyor. Daha önceden ipin ucu kimin elinde olduğu belli değildi, bazen koalisyonlarda, bazen Anayasa Mahkemesi'nde, bazen silahlı kuvvetlerin elinde, bazen medyada, bazen sermayede. Onlar ne zaman istiyorsa, ipin ucunu bir taraftan çekiyorlar. Milletin ümüğünü sıkıyorlar, kendileri rahat ediyor, millet bedel ödüyordu. Şimdi ise cumhur ne diyorsa o olacak” diye konuştu. Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)

DHA