Bakan Müezzinoğlu'ndan Kapalıçarşı'ya referandum ziyareti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti. Çarşı içerisinde gezerken bazı işyerlerine de giren Bakan Müezzinoğlu kendisine ikram edilen lokum ve şekerlemelerin tadına baktı. İkram sayısı çoğaldıkça diyetini bozmak istemediğini belirteh Müezzinoğlu, gelen lokumları çevresindekilere ikram etti. Müezzinoğlu girdiği bir kuyumcu dükkanında kendi öğlen yemeğini ikram eden esnafı da kırmayarak bir kaşık kuru fasulye yedi. Kendisiyle çektirmek isteyenleri de geri çevirmeyen Bakan Mehmet Müezzinoğlu, Kapalıçarşı'dan ayrılmadan önce kendisin takip eden gazetecilerin sorunlarını cevapladı.

"BÜTÜN ESNAFIMIZ BU ANLAMDA BU KREDİLERDEN YARARLANACAK"

Bir gazetecinin, sıfır faizli kredilerde bankaların esnafa ödeme yapmadığı yönünde çıkan haberleri nasıl değerlendiriyorsunuz şeklindeki sorusuna, emeklilere yapılan promosyon ödemelerini hatırlatarak, “Emeklilerimize promosyonda da ilk 1015 gün böyle sıkıntı yaşadık; sonradan da bütün sıkıntıları ortadan kaldıracak talimatları verdik. Şu anda bizim 6 milyondan fazla emeklimiz promosyonlarını hiçbir sıkıntı yaşamadan bankadan aldılar. Şimdi özellikle KOBİ'lerimize esnafımıza, küçük esnafımıza 20 bin lira ile 50 bin lira arasında faizsiz kredi veriyoruz. Bütün esnafımız bu anlamda bu kredilerden yararlanacak. Gümrük ve Ticaret Bakanımız da bankalara gerekli uyarıyı yaptı. Bundan sonra da o sıkıntılar ortadan kalkar" şeklinde yanıt verdi.

"17 NİSAN'DAN SONRA DAHA GÜÇLÜ OLACAK"

Müezzinoğlu, referandum çalışmaları ve Kapalıçarşı'ya yaptığı ziyaretle ilgili de konuştu.

"Esnafımız özellikle yarınlarla ilgili büyük bir umut taşıyor" diyen Müezzinoğlu, "2016'nın kötü bir dönem olduğunu ve geride kaldığını, yarınların çok daha güzel olacağı anlamındaki umutlarını her geçen gün daha güçlü olduğunu söylüyorlar. Özellikle 17 Nisan'ı sabırsızlıkla bekliyorlar. Ve biran önce şu 16 Nisan gelse de güçlü bir Evet'ten sonra biz de yarınlarımızı, işimizi daha güçlü hale getirsek diyorlar. Büyük oranda esnafın beklentisi, bugünün yarının daha iyi olacağı yönünde umudu var. Umut ve güven esasında bizim en büyük gücümüzdür. Burada istikrarlı ve güvenli bir ortamı inşallah 17'den sonra bir basamak daha yukarı çıkaracağız. İnsanımız milletimiz ve milletin verdiği o siyasi irade, iktidara da o gücü verecektir ve Türkiye'nin yarınları kesinlikle bugünden daha güzel ve güçlü olacaktır. Esnaf son derece iyi ve biz Ak Parti olarak 14-15 yıl sonra her esnafımızın elini sıkabiliyoruz. Her esnafımız elimizden sımsıkı tutarak dükkanının içine bizi çağırabiliyor ve orada hem bugün geldiği noktayı teşekkür olarak paylaşırken yarınlarla ilgili umudunu ve beklentisini de bizden talep ediyor. Bu güzel bir şey. İktidarla milletin buluştuğu bir süreci yaşıyoruz. İnşallah iktidarla milletin iradesinin gülü olarak devam edeceği süreç de 17 Nisan'dan sonra daha güçlü olacak" dedi.

DHA