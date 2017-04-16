Bakan Nabi Avcı: Hayırlı, uğurlu olsun (2)

'PRANGALAR ÇÖZÜLÜYOR,ENGELLER KALKIYOR'

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Ak parti Eskişehir İl binası önünde toplanan partililere hitaben konuşma yaptı. Referandumu sonuçlarının vatana ve millete hayırlı olmasını dileyen Avcı şunları söyledi:

'Bütün Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de çok güzel, tam bir demokratik tam bir demokratik olgunluk içerisinde, huzur içinde seçimlerimizi yaptık. Ve millet kararını verdi. Hayırlı, uğurlu olsun. Millet önümüzü açtı. Hep söylediğimiz gibi 15 yıl boyunca çeşitli engellerle mücadele ede ede Türkiye'yi 2'ye 3'e katlayan bu maceramız inşallah bundan sonra engelsiz koşu biçiminde cereyan edecek. İnşallah Türkiye'nin prangaları çözülüyor, engeller kalkıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye çok daha kararlı, etkili bir yönetim biçimine kavuşuyor. İnşallah 3 Kasım 2019'da yapılacak seçimlerde milletimizin önüne iki sandık gelecek. Bütün kampanya sürecince söylediğimiz gibi 3 Kasım 2019'da 2 sandıktan birinden cumhurbaşkanını ve onun başkanlığında kurulacak olan hükümeti seçeceğiz. Diğerinde ise inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni seçeceğiz. Ve Türkiye bu etkili, sağlam, arkasında en az yüzde 50+1 millet desteği olan hükümetlerle 5 yıl boyunca istikrarlı bir biçimde yönetilmeye başlayacak. İnşallah ileride çocuklarımıza, torunlarımıza gönül rahatlığıyla şunu söyleyebileceğiz 'o büyük tarihi dönüşüm gecesinde ben de ordaydım. Bu çorbada benim de tuzum var diyeceksiniz. Hepiniz o büyük tarihi dönemecin hem şahitleri, hem de yazıcıları arasındasınız. Sizleri tebrik ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah devlete, millete zeval vermesin. Cumhurbaşkanımızın da, Başbakanımızın da özelikle vurguladığı gibi şimdi artık tartışmalar geride kalmıştır. Biz 80 milyon biriz, beraberiz. Evet diyeniyle, Hayır diyeniyle biz Türkiye'yiz. İnşallah bu tarihi kararla bütün Türkiye'ye hizmet etmenin önü açılmıştır.'

Bakan Nabi Avcı, konuşmasını ardından karayolu ile Ankara'ya hareket etti.

DHA