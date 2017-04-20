Bakan Nabi Avcı'dan İstanbul'a müze müjdesi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı İstanbul'a yeni bir müze kazandıracakları müjdesini verdi. Güzel bir girişim içinde olduklarını söyleyen Bakan Avcı, 'Hepinizi çok memnun edecek bir tasarım. Onu biraz daha olgunlaştırdıktan sonra sizinle paylaşmak istiyoruz. Yakındığımız, İstanbul'daki pek çok değerlerini ihmal ettiğimiz, ressamlarımızın, çılarımızın, sanatçılarımızın eserlerinin, çok kendilerine yakışan bir yerde sergilenmesiyle ilgili meraklandırıcı açıklama olsun diye bu kadarını söyleyebiliyorum' şeklinde konuştu.

TURİZM OTURUMU

Bakan Avcı, İstanbul İl Kültür Müdürlüğü tarafından Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul'un Turizm Değerleri başlıklı oturama başkanlık etti. Oturuma konuşmacı olarak Topkapı Sarayı Eski Müdürü Haluk Dursun, Artun Ünsal, Bekir Ayvazoğlu, Gazeteci Elif Dağdeviren ve Hasan Bülent Kahraman katıldı.

BAKAN AVCI İLE ELİF DAĞDEVİREN ARASINDA GÜLDÜREN DİYALOG

Toplantının başında Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'ya ayrılan koltuğa Elif Dağdeviren oturunca, Bakan Avcı ile Dağdeviren arasında gülümseten diyologlar yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, 'İyi bir hamleydi, Kültür ve Turizm Bakanının koltuğunu bir emri vakiyle, hazır bugünlerde böyle şeyler de konuşulurken gördüğünüz gibi…' diyerek Dağdeviren'e takıldı. Dağdeviren'in 'yakışmış mı' diye sorması üzerine Bakan Avcı, 'Valla yakışmış. Doğrusunu söylemek gerekirse ikisinden birisini tercih etmek gerekirse, ben orayı tercih ederdim' karşılığını verdi.

PRENS CHARLES'İN TEK BAŞINA GEZDİĞİ MÜZE…

Topkapı Sarayı Eski Müdürü Haluk Dursun oturumda, döneminde yaşadığı bazı tecrübeleri anlattı. Dursun, İngiliz Veliyaht Prensi Charles'in İstanbul'da bir mekanı, tek başına görmek istediğini söyleyerek olayı şöyle anlattı: Başka ziyaretçi istemedi. Ve orada bir seminer düzenlemeyi düşünerek, sanat adamlarını da yanında getirdi. Kapalı bir gününü seçtik müzenin. Müzeyi onun için açtık. Ve orda bir seminer yapıldı. Yerli ziyaretçilerin en az gittiği müzedir Türkiye'de. Oran olarak yabancıların en çok gittiği müzedir. Kariye müzesi…Kariye müzesine gitti, mozaikler üzerinde, sanat tarihçileri prensi aydınlattılar. Kariye'yi İstanbul'daki değerler arasında bilipte gitmeyen varsa, burada özellikle belirtiyorum…Dursun Japon Veliaht Prensinin de İstanbul gezisinde özel bir program hazırlattığını ve bu gezi programının temasının da su olduğunu yine örneğiyle anlattı.

DHA