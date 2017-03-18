Bakan Özhaseki: 15 Temmuz'da bedenini siper eden şehitlerimiz de var

ÇEVRE ve Şehircilik bakanı Mehmet Özhaseki, Türk milletinin özgür yaşamasının bedelini ödediği için şehitler verdiğini söyledi. Özhaseki, "Bu coğrafya da bağımsız olarak özgür olarak yaşamanın bir bedeli var. Biz bu bedeli ödüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yakın ve uzak zamanlarda bu vatanın bölünmez bütünlüğü için şehit düşen onlarca evladımız vardı. 15 Temmuz'da da bedenini siper eden şehitlerimiz de var" dedi.

Valilik tarafından 18 Mart Şehitleri Anma ve 18 Mart Çanakkale Deniz Savaşının 102'nci yıldönümü nedeniyle Hilton Oteli'nde şehit aileleri ve gaziler için verilen ögle yemeğine Bakan Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, AK Parti milletvekilleri İsmail Tamer, Hülya Nergis Atçı, Garnizon Komutanı Tuggeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, il protokol mensupları katıldı. Şehit aileleriyle el sıkışan ve onların sorunlarını dinleyen Çevre ve Şehircilik bakanı Mehmet Özhaseki, şunları söyledi :

"FETÖ'CÜLER, ÜMMET-İ MUHAMMED'İ ALDATTI"

Cenab-ı Allah'tan bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Allah'tan dileğimiz, bir daha bu topraklara şehit bedeni düşmesin. Bu coğrafya da bağımsız olarak özgür olarak yaşamanın bir bedeli var. Biz bu bedeli ödüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yakın ve uzak zamanda bu vatanın bölünmez bütünlüğü için şehit düşen onlarca evladımız vardı .15 Temmuz' da da bedenini vatanı için, milleti için bayrağı için ezanı için siper eden şehitlerimiz de var. Bizler, bağımsızlığına düşkün milletiniz. Bunun için ölümü hiçe sayarız. Son günlerce canımız ciğerimiz yanıyor. Geriye baktığımızda diğer zamanlarda bundan çok fark değildi. Devlet olarak PKK ve FETÖ ile mücadele ediliyoruz. Bu mücadele'yi de kararlılıkla sürdüreceğiz. PKK şehir merkezlerinden ve dağlardan temizlendi. İçimizden çıkarak, senelerce bizi aldatıp, haince bir planlarla kendini saklayara,k gizleyerek müslüman gibi gözükerek, Ümmeti Muhammedi aldatıp, bir gece insanları kandıranlar, kendi insanına kurşun sıkan adi kahpelere gereken dersi verdik."

DHA