Bakan Özhaseki: 15 Temmuz'da bedenini siper eden şehitlerimiz de var (2)

"DİKTATÖRLÜK İFADESİ BÜYÜK YALANDIR"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki 16 Nisan’da yapılacak referanduma değinirken "Başkanlık seçimindeki yetkilerle diktatör olunur" ifadelerinin yalan olduğu söyledi. Özhaseki, şöyle dedi:

"Bundan büyük yalan yoktur. Şu andaki sisteme göre 82 Anayasasına bağlı olarak Cumhurbaşkanlığı yapan herkesin yargılanamayacağını bilin. Vatana ihanetten de yargılanamazlar. Çünkü öyle bir suç yok. Bütün meclis ayağa kalksa (Cumhurbaşkanı Vatana İhanet Ediyor) diye yargılanamaz. Şimdi ki yeni yasaya göre mecliste 400 milletvekili yargılansın derse Cumhurbaşkanı attığı her imzadan yargılanacak. Siyasi, hukuki ve cezai sorumluluğu var. Hangisinde diktatör olur insan, el insaf."

TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI

Merkez Kocasinan Belediyesi Seyrani Mahallesi Kentsel Dönüşüm Temel Atma törenine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki yaptığı konuşma da Türkiye’nin önemli coğrafi özelliklere sahip olduğunu ancak yüzde 42’sinin deprem bölgesinde yer aldığı ifade ederek, "Alüvyonlu topraklar üzerine ne yazık ki şehirler kurmuşuz. Deprem bir gerçektir. Aslında insanları öldüren deprem değil, insanları öldüren kötü, sağlıksız ve depreme dayanıksız olarak inşa edilen yapılardır. Bakanlık olarak biz Türkiye’nin her tarafında sağlık yapıların nasıl olacağı konusunda elimizden geldiğince bütün şehirlere yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

Bakan Özhaseki, yeni yapılan binalarda standartları yüksek tutmaya çalıştıklarını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapılmış olan ve depreme dayanıksız binaların nasıl dönüşeceği konusunda ve devletin bu konuda desteklerinin ne olacağı konusunda büyük gayret içerisindeyiz. Şükürler olsun ki Kayseri bu konu da uzun yıllarda büyük uğraş içerisinde. Kayseri’de 50’den fazla mahallede dayanıksız ve sağlıksız olan yapılar yok oldu. Önümüzdeki günlerde sağlıksız, kimliksiz ve insan yaşamına uygun olmayan evler yok olduğu gibi yerlerine güzel yapılar yapılacaktır. Şunu herkes bilsin ki 81 vilayetimiz var. İmar ve alt yapı açısından en düzenli şehir Kayseri’dir. Gelişen şehirlerin başında da Kayseri geliyor."

DHA