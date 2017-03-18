Bakan Özhaseki: 15 Temmuz'da bedenini siper eden şehitlerimiz de var (3)

'ŞEHİRCİLİK KONUSU İÇİMİZİ YAKIYOR'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Sanayi Odası Mart ayı Meclis toplantısına konuk olarak katıldı. Burada sanayici ve işadamlarına seslenen Bakan Özhaseki, "Ülkemizde birçok kadim şehirlerimiz var. 10 bin yıllık yaşayan şehirlerimiz var. Son yıllarda yaşadığımız zorluklar bizi zor duruma bıraktı. Şehirler bizim aynamız olması lazım, şimdi ise kimliksiz binalara sahibiz. Şehircilik konusu bu yüzden içimizi yakıyor. İstanbul tarafındaki deprem tehlikeyi bertaraf etmek lazım. Meclis kapanmadan yasalara gireceğiz. 15 yılda 7.5 milyon binayı dönüştürebilirsek, depreme karşı daha iyi önlem almış olabileceğiz" dedi.

'NE YAPALIM, DEMOKRASİCİLİK Mİ OYNAYALIM'

Türkiye'nin etrafının ateş çemberi olduğunu belirten Bakan Özhaseki, şunları söyledi:

"Coğrafya insanın kaderidir. Etrafımız ateş çemberi idi. Bu zorluk bizim inanış ve tarihsel geçmişimizden kaynaklanıyor. Türkiye'nin 40 yıldır enerjisini alan PKK örgütü ile bütün hükümetler mücadele etti. Birileri şu tarihlerde bu kadar, bu tarihte bu kadar şehit geliyor dediler. Bu, doğru bir tespit değil. Haziran seçimleri gelirken, PKK'ya dışarıdan, siyasi uzantınız bağımsız olarak girecek şeklinde akıl verildi. Boyalı basın, Cumhuriyet gazetesi PKK'lıların lehine haber yaptılar. Bunlar ot ezmez diye gösterdiler. Dinsiz imansızlar, aslan gibi çocuklara kıydılar. Sözde demokratlar belediyelere el konulmasına tepki gösterdiler. 2 bin 350 sandıktan HDP'ye silme oy çıktı. PKK döve döve belediye başkanlıklarını kazandırdı. Belediye araçlarını PKK'nın emrine verdi. Belediyeler yaptıkları ihaleler ile PKK'ya para vermişler. İller bankasından aldıkları parayı, dağa gönderdiler. Ne yapalım demokrasicilik mi oynayalım. Barış günlerinde 1 milyon insanı toplayan insanlar, bir tek çıt bile çıkarmadılar. Çünkü insanlar gönüllü değildi. Vatandaşların bölgede bizden istediği askerin polisin gitmemesi oldu."

'HOCA DENEN TERÖRİSTİN SONUNU GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

FETÖ terör örgütüne de değinen Bakan Özhaseki, "Bizler hizmet eriyiz diye bize geldiler. Fakirlerin zeki çocuklarını seçtiler. Hocamız emretti, yaptık diyorlar. Eğer ölçü şaşarsa sapık ameller cereyan eder. Sızıntı, Zaman gibi yayın organları ile insanları kandırdılar. Hoca denen terörist zihniyetin sonunu getirmeye çalışıyoruz. Bir tek için masuma haksızlık yapıldı ise vebali bizdedir" diye konuştu.

Referandum süreci ile ilgili olarak sanayicilere CHP'nin tutumunu anlatan Bakan Özhaseki, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal Trabzon'da yaptığı açıklamada sapıttı. Ancak O da bir iki gün sonra normalleşti. Evet ve Hayır verenin kendine göre bir cevabı vardır. İyi niyetle oy verecektir" diye sözlerini tamamladı.

DHA