Bakan Özhaseki: Allah CHP'lileri o adamdan kurtarsın

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Sarıoğlan Kadın ve Gençlik Merkezi açılış tanıtım toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, “Allah, Cumhuriyet Halk Partilileri o adamdan kurtarsın” dedi.

Sarıoğlan Kadın ve Gençlik Merkezi tanıtım toplantısına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, davetliler ve çok sayıda kişi katıldı. Törende konuşan Bakan Özhaseki, yıllardan bu yana dürüst siyaset yaptıklarını anlatırken, 'Sizlere hizmet ederken hiç yalan söylemedim. Yapabileceğim şeyleri söyledim. İnsanları hiç kandırmadık. Bugün de bunun mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Bakan Özhaseki konuşmasını şöyle sürdürdü:

'15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsa Türkiye paramparça olurdu. Türkiye'de iç savaş çıkardı. Türkiye'de 'Bağımsız Türk devleti' diye bir devlet kalmazdı. 40 yıldır PKK ile uğraşıyoruz. Orada bağımsızlık kurmaya çalıştılar. Dün Şırnak'taydım. Orada; 'Bu PKK belasını çukurlara gömdük, bir daha gelirlerse bir daha gömeceğiz' dedik. Bir de FETÖ denen bela vardı. Darbe girişimi başarılı olsa Amerika'da ki zat gelecekmiş. Zor gelir. Yiğitlikleri varsa bir gelsinler. Amerika'da oturmakla dindarlık olmuyor. Bunların hepsi ortaklar. Türkiye huzura kavuşuyor. Bunları besleyen ülkelerin yüzlerinin aşikar olduğunu da görüyorsunuz. Hayır cephesinde kimler var FETÖ hayır cephesi için geberiyorlar. DHKP/C diye bir örgüt var hayır cephesinde çalışıyor. DEAŞ yine hayır cephesinde çalışıyor. Bizim ana muhalefet de onlara uyuyor. Biz de beraber olalım Allah cennette buluştursun.”

Özhaseki, CHP'yi eleştirirken, Muharrem İnce'yi dün izlediğini anlattı. Bakan Özhaseki, İnce'ye 'Lokantalar, muhtarları da kapatılacakmış bu hangi madde de yazıyor' diye sorulduğunu belirtirtirken, 'Sağa- baktı sola baktı yanımda 'Maddeyi getirmemişim' dedi. El insaf bu kadar yalan olmaz. Buna şaşırmıyorum. 3-4 yıl önce bana da iftira attılar. Allah CHP'lileri o adamdan kurtarsın. Söyledikleri doğru değil. 'Meclis fesholacak' diyorlar.Meclis fesholmuyor. Güçlü hale geliyor. Sonra 'Bunlar çocuklarını milletvekili yapacak' diyorlar. Hiçbirimizin 18 yaşında çocuğu yok. Böyle bir şey yok” diye konuştu.

Yapılan konuşma ardından Sarıoğlan Kadın ve Gençlik Merkezinin tanıtımı yapıldı.

DHA