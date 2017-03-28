Bakan Özhaseki: Bir yol ayrımındayız, dönemeçteyiz

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "3 aylık, 6 aylık, 1 senelik hükumetlerle Türkiye'nin yapacak bir şeyi yok. Türkiye'nin büyük meseleleri var. Büyük yatırımların yapılması lazım ve istikrar olması lazım. İstikrar olmazsa yatırım olmaz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri-Nevşehir dernekleri üyeleriyle Bahçelievler Yenibosna'da bir otelde, Çobançeşme'de AK Parti Bahçelievler Kadın Kolları üyeleriyle, ardından da Merter Ak Çarşı esnafı ile bir araya geldi. Bakan Özhaseki buluşmalarında 16 Nisan'daki referandumda neden 'evet' oyu verilmesi gerektiğini anlattı. Yenibosna'daki programında Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki FETÖ ile ilgili olarak, "Devletin bunlardan temizlenme çalışmaları sürüyor. 90 bin kadar bunlardan olan kişinin işine son verdik. Gene bizim meşhur CHP, 'Mağduriyetler var' demeye başladı. Allah aşkına ne mağduriyetinden bahsediyorsunuz siz Bu millet mağdur. Burada esnaf var. Siz dükkanınızda çalışan size ihanet ederse çalıştırmaya devam eder misiniz Devlet olarak biz de bunları okutmuşuz, büyütmüşüz millete hizmet etsinler diye. Ama geldiği yerde başındaki amirini dinlemiyor. Millete, devlete hizmet etmiyor. Amerika'dan ne emir geliyorsa onu yapıyor. Böyle adamları niye çalıştıralım biz de" şeklinde konuştu.

"BU SİSTEM BABAYLA OĞULU, ANNEYLE KIZI BİRBİRİNE DÜŞÜRÜR"



Mehmet Özhaseki iki başlı sistemin olmaması gerektiğinin altını çizerek, "Yemin ediyorum, bu sistem babayla oğlu, anneyle kızı birbirine düşürür. Rahmetli Atatürk zamanından başlayan kavgalar bugüne kadar gelmiştir. Yüzlerce kavga var. Rahmetli Atatürk ile İnönü birbirlerine küs öldüler biliyor musunuz" ifadelerini kullandı.

"BİR YOL AYRIMINDA, DÖNEMEÇTEYİZ"



Özhaseki konuşmasını şöyle sürdürdü; "Tek adam devleti diyorlar. Şu anki sistemde Cumhurbaşkanı ne yaparsa yapsın yargılanamaz. Vatana ihanetten de yargılanamaz. Öyle bir suç kalktı. Envai çeşit yetkisi var. 'Her şeyi yapar' diye yazıyor kanun ve yargılanamaz. Yeni gelecek sistemde attığı her imzadan sorumlu. Cezai sorumluluğu var. Hangisi diktatörlük olur size göre Köprü, baraj yaptırsa, yanlışsa cezai sorumluluğu var. Yeni gelecek sistem böyle. Bunu bile bile tersini söylüyorlar. Bir yol ayrımındayız, dönemeçteyiz. Allahın izniyle bu geçtiğinde Türkiye'nin önü açılmış olacak. Vesayet rejimi bir daha burnunu kaldıramayacak. Seçtiğimiz insanlar güçlü bir şekilde gelip, 5 sene boyunca bize hizmet edecekler. Ve neticesinde Türkiye kalkınmış olacak. İşlerimizin önü açılmış olacak. Yoksa oradaki ayak oyunlarına kurban gideceğiz. Bizim gibi coğrafyada yaşamanın tek şartı vardır; o da güçlü olmaktır."

"3 AYLIK, 6 AYLIK HÜKÜMETLER OLMAYACAK"



Daha sonra Çobançeşme'de AK Parti Bahçelievler Kadın Kolları'nın çalışmasına katılan Özhasekİ buradaki vatandaşlara seslendi. Çok zayıf hükumetlerle bu ülkenin büyüyemeyeceğini söyleyen Özhaseki, "3 aylık, 6 aylık, 1 senelik hükümetlerle Türkiye'nin yapacak bir şeyi yok. Türkiye'nin büyük meseleleri var. Büyük yatırımların yapılması lazım ve istikrar olması lazım. İstikrar olmazsa yatırım olmaz. Kimse geleceğini görmezse yatırım gelmez. Yeni sistemde yüzde 51 ile Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. O da hükümetini kuracak. 5 yıl boyunca devam edecek. Seversek devam edecek, sevmezsek sırtımızda kambur değil ya atarız onu başkasını göreve getiririz. O kadar kolay bir sistem. Ayak oyunlarına kurban olmayacak. 3 aylık 6 aylık hükümetler olmayacak." dedi

"İKİ BATI ÜLKESİ ÇIKIP DA GEÇMİŞ OLSUN DEMEDİ"



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Özhaseki, "İnşallah bundan sonra kimse buna cesaret edemez. Meclise bomba attılar. İnsanları öldürdüler. Batı ülkelerinin ne yapması lazım. Geçmiş olsun demesi lazım. İki batı ülkesi çıkıp da geçmiş olsun diyemedi. Şaşırdılar. 'Bu darbe teşebbüsü niye tutmadı, Erdoğan'ı niye öldüremedik, nerede yanlış yaptık.' dediler. İki hafta sonra çıkıp 'darbecilere kötü muamele yapmıyorsunuz değil mi'dediler. Allah sizin belanızı versin. Bunların gerçek yüzleri ortaya çıktı. Bunları gördüğümüz dönemde inşallah bu yeni sisteme geçip güçlü iktidarlarla büyümemiz lazım. Bu ruh bizde var." dedi.



Bakan Özhaseki, buradaki programının ardından Merter Ak Çarşı esnafıyla buluşup, sohbet etti.

DHA