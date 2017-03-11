Bakan Özhaseki: Bu iki yüzlü tavrı biz hiç unutmuyoruz ve yadırgamıyoruz

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Hollanda'nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçuş iznini iptaliyle ilgili konuştu. Özhaseki ''Sicilli ne kadar militan varsa kapılarını sonuna kadar açıyorlar. Onlara karşı biz tavır aldığımız zaman tuhaf bir şekilde dönüp bize, 'Niye gazeteci tutuklandı' gibi garip sorular soruyorlar. Bu iki yüzlü tavrı biz hiç unutmuyoruz ve yadırgamıyoruz'' dedi.

Nevşehir'e incelemelerde bulunmak için gelen Bakan Özhaseki, belediyeyi ziyareti sırasında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağının Hollanda’ya inişine izin verilmemesiyle ilgili soruları yanıtladı. Son gelişmeleri takip edemediğini belirten Özhaseki, şunları söyledi:

"Bu sabah çok erkenden Ankara’ya geçtim. Orada bir toplantı vardı. Oradan da Nevşehir'e gelmek üzere havaalanına gittim. Birkaç saatim uçuşlarla geçti. Ama, şunu söylemeliyim ki, 15 Temmuz günü bir hadise yaşadık. Batı demokrasinin beşiği olarak kendini adlandırıyor. Her türlü hukukun, eşitliğin, kendinde olduğunu iddia ediyor ya, işte o ülkeler Türkiye’de yaşanan 15 Temmuz sonrasında içlerinden gelerek dönüp Türkiye’ye bakıp geçmiş olsun diyemiyorlar. Ortada sivil vatandaş 250 kişi ölmüş şehit olmuş 2 bin 200 kişi yaralanmış birileri darbe teşebbüsünde bulunmuş, ellerine silah almış masum insanları kurşunlamışlar. Fakat şimdi o batı, o günde geçmiş olsun diyemedikleri gibi yahu nasıl oldu da bunu tutturamadılar diye garip bir duyguya kapıldılar. Bu iki yüzlü tavrı çok gördük. Şimdi de bu günlerde teröristleri desteklemeye devam ediyorlar, hayırcı grupta kim varsa kapıları açık onlarla beraber çalışmaya devam ediyorlar. Sicilli ne kadar militan varsa kapılarını sonuna kadar açıyorlar. Onlara karşı biz tavır aldığımız zaman tuhaf bir şekildi dönüp bize, 'Niye gazeteci tutuklandı, acaba darbe yapanlara biraz kötü muamele mi var ' gibi, garip garip insanı güldürecek sorular soruyorlar bu iki yüzlü tavrı biz hiç unutmuyoruz ve biz yadırgamıyoruz. Bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli var oda güçlü olmak. İnşallah biz güçlü olacağız. Onların tek anlayacağı dil bu arkadaşlar.''

DHA