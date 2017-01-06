Bakan Özhaseki: DEAŞ'ı Sakallarına Bakıp da Müslüman Sanmayın (2)

YAHYALI'YA GİTTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Yahyalı İlçesi'ne giderek Sulama Birliği Kooperatifi binasının açılışına katıldı. Bu hizmetleri yaparken, dünyanın dört bir tarafıyla mücadele verdiklerini ileri süren Özhaseki, "Ülkemizin toprakları çok değerli. Ülkemizde hem yerin altında hem de yerin üstünde bir mücadele veriyoruz. Yerin altında bildiğiniz gibi deprem riski var. Bu toprakların yüzde 42’sinde deprem riski var. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Depremlerin altından kalkarız ama toprağın üstünde mücadele hiç bitmiyor. Bizim büyüyüp güçlü olmamızı isteyen kimse yok. İşte bu terör örgütleri ile mücadelemiz sürüyor. Terörü temizliyoruz" dedi.

Güneydoğu Bölgesine gitmemelerinin istendiğini belirten Özhaseki, "Biz oralara gitmeyelim diye tehditler savuruyorlar. Bu bölgelere gitmememiz için ellerinden gelen her şeyi tapıyorlar. Biz oralara gitmeye devam ederek devletin şefkatli elini göstermeye devam edeceğiz. Oradaki toprakların gramını kimseye vermeye niyetimiz yok" diye konuştu.

Özhaseki, Yahyalı İlçesi'nde şehit polis memuru İsmail Mavitaş’ın ailesini ziyaret etti.

DHA