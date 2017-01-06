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Kayseri Haberi: Bakan Özhaseki: DEAŞ'ı sakallarına bakıp da müslüman sanmayın (3)

Bakan Özhaseki: DEAŞ'ı sakallarına bakıp da müslüman sanmayın (3)
21:346 Ocak 2017
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Bakan Özhaseki: DEAŞ'ı sakallarına bakıp da müslüman sanmayın (3)
Bakan Özhaseki: DEAŞ'ı sakallarına bakıp da müslüman sanmayın (3)

BAKAN ÖZHASEKİ, ELBAB'DA YARALANAN ASKERİ ZİYARET ETTİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, TSK'nın Suriye'de yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı'nda El-Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında yaralanan uzman çavuş Mustafa Sarı’yı tedavi gördüğü Yeşilhisar Devlet Hastanesi’nde ziyaret etti. Ziyaret sırasında Bakan Özhaseki’ye Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, ilçe belediye başkanları ve daire müdürleri eşlik etti. Bakan Mehmet Özhaseki'nin geçmiş olsun dileklerini ilettiği Uzman Çavuş Sarı, nasıl yaralandığıyla ilgili bilgi verdi. 

 

DHA

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