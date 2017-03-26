Bakan Özhaseki: FETÖ'cüler şimdi yurt dışında çabalıyor

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "FETÖ'cüler şimdi yurt içinde sesleri çıkmıyor korkudan. Biraz sindiler ama yurt dışında olanlar orada çabalıyorlar. En önemli organizasyonları onlar yapıyorlar. Şahsi düşmanlıklarını, kinlerini Türkiye düşmanlığına döndürdüler, ümmeti Muhammed düşmanlığına dönüştürdüler" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki çeşitli ziyaret ve miting programlarına katılmak üzere hava yolu ile Sinop’a geldi. Bakan Özhaseki, ilk olarak Sinop Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Hasan İpek ile makamında görüştü. Bakan Hasekioğlu, Valilik şeref defterini imzaladı. Bakan Özhaseki, daha sonra Ak Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partisinin teşkilat üyeleri ile biraya geldi.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi ve kalkınması için istikrarlı hükümetlere ihtiyaç olduğunu söylerek "16 Nisan'dan sonra inşallah önümüz açılacak. Onun için şer cephesi karşıda birleşti. PKK'lılar karşıda. Kandil diyor ki kendi telsiz konuşmalarında, 'Eğer buradan Evet çıkarsa bittik biz' diyor. FETÖ'cüler şimdi yurt içinde sesleri çıkmıyor korkudan. Biraz sindiler ama yurt dışında lanet adamların hepsi orada çabalıyorlar. En önemli organizasyonları onlar yapıyorlar. Şahsi düşmanlıklarını, kinlerini Türkiye düşmanlığına döndürdüler, ümmeti Muhammed düşmanlığına dönüştürdüler" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"DHKP-C dediğimiz en büyük suikastları işleyen aşırı sol örgüt dışarıda, yanlarında DEAŞ dediğimiz uydurulmuş, Müslümanların başının belası, İslami gibi gözüken en vahşi örgüt de onların yanında. Onları senelerdir besleyenler de şimdi açıkça yüzlerini çıkardılar, eskiden bildiğimiz gizli, saklı yaptıkları adilikleri şimdi açıktan yapıyor birçok batı ülkesi."

DHA