Bakan Özhaseki: FETÖ'cüler şimdi yurt dışında çabalıyor (2)

'BİR GECEDE KURT ADAMA DÖNÜŞTÜLER'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Sinop'un Durağan İlçesi'nde düzenlenen mitingte konuştu. Bakan Özhaseki, Arap Yarımadası'nda, Afrika’da, Ortadoğu'da daralan, bunalan ne kadar mazlum varsa, Müslüman insan varsa bu coğrafyaya doğru geldiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Burada bizler kenetlenmişiz. Etle tırnak gibi olmuşuz. Allah ayırmasın birliğimizi, dirliğimizi bozdurmasın. Bozmak isteyenlere de fırsat vermesin. Bu güzellikler içerisinde yaşarken ne yazık ki dışarıda ve içeride fitne tohumları da hiç yerlerinde durmuyorlar. Onlar bizim aslında ayağa kalkmamıza gönül coğrafyamıza liderlik etmemizden korkuyorlar. Bu milleti bölmek için envai çeşit oyunlar yapıyorlar. Haziran'da özellikle bunlara akıl verenler dediler ki 'Bakın oraya bağımsız parti olarak HDP'yi sokacağız. Ak Parti iktidardan düşecek. Koalisyonlara mahkum edeceğiz. İşte o sırada sizde şiddeti arttırın. Sonra da çukurlar kazıp özyönetim ilan edin.' Bunları yaptılar. Niye yaptılar 'Zayıf hükümetler olsun, o dönemde de biz istediğimizi gerçekleştirelim' diye. Allah'a hamd olsun müthiş bir mücadele verdik. Kararlılıkla durduk. O günlerde ne kadar koalisyon pazarlığı yapılırsa yapılsın, yeni seçime doğru gidersek gidelim. Biz kararlılığımızdan geriye doğru hiçbir adım atmadık. O kazılan çukurlara o teröristleri gömdük. Yavrularımıza kurşun sıkanların hesabını sorduk."

Şimdi şehirlerin, dağların temizlendiğini dile getiren Bakan Özhaseki, "Bu belayı gömüyoruz artık toprağa. Sonra bir FETÖ belası çıktı başımıza. Onlar da 40 yıldır içeridelerdi. Fakat şöyle bir farkları vardı. O düşman belliydi karşıdaydı dağdaydı, fakat bunlar içerideydi. Hırsız içerideyse kapı zor kilit tutuyor. 40 sene boyunca hepimize geldiler gülücükler saçarak 'Biz hizmet eriyiz' dediler. 'Siz bizi destekleyin, çocuklarınızı verin biz okutalım' dediler. Sonra bizim zenginlerimize gittiler 'Siz biraz para verin bunları biz kullanalım' dediler. Bunlara herkes kandı hemen hemen. Niye Biz Müslüman insanlarız söze güveniriz. Fakat 1 gecede kurt adama dönüştüler. Emir aldıkları yerden ne söyleniyorsa onu yapmaya başladılar" diye konuştu.

DHA