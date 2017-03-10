Bakan Özhaseki; Hiçbir meslek, suç işleme lüksü vermez (2)

'REFERANDUM, ŞİMDİYE KADAR YAPILAN TÜM SEÇİMLERİN ANASI'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe'nin anayasa değişikliğini anlattığı etkinliğe katıldı. Kadir Has Kültür Merkezi'nde yapılan etkinliğe, yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Bakan Mehmet Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, ''Elimiz, heybemiz dolu dolu. Sizler destek vermeseydiniz bizler buralara gelemezdik. Sizler bizlere destek vermeseydiniz, Mecliste konuşamazdık. Şimdi yeni bir dönemeçteyiz. Bu referandum, şimdiye kadar yapılan seçimlerin anası. Biz anayasa değişikliği konusunda dün karar verip bugün yola çıkmadık'' dedi.

'MEVCUT ANAYASA, GÖKTEN VAHİYLE Mİ İNDİ'

Türkiye'nin bulunduğu cofrafyada güçlü olmak zorunda olduğunu belirten Bakan Özhaseki, şunları söyledi:

"Anayasayı değiştirmeyelim, diyorlar. Mevcut anayasaya mecbur muyuz, gökten vahiyle mi indi Biz kendi kendimizi idare edecek sistemi neden seçmeyelim Atatürk, İnönü'ye küs öldü, bu tartışmalar ta o zamanlardan var. Bu kavgaları niye sürdürelim. Bu kavgaları bitirmenin bir yolunu bulduk ve bunu uygulamak istiyoruz. Bulunduğumuz coğrafya zor bir coğrafya. Bu coğrafyada dimdik ayakta kalmak istiyorsanız, güçlü olmak zorundasınız. Biz bir Avrupa içindeki Hollanda değiliz. Böyle bir coğrafyada yaşamanın tek yolu, güçlü olmak. Kısa süreli hükümetlerle güçlü olmak mümkün değil. Cumhuriyet tarihi boyunca ömrü 1 yıl bile sürmeyen çok hükümetler gördük.

Daha sonra kürsüye gelen Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe ''Şimdiki anayasa 1982 anayasası, yürürlükte. Askerler, bizim istediğimiz biri seçilmezse, süngünün ucunu gösteririz, bizim istediğimizi seçerler. İşte bu anayasa bu düşünceyle, askerin kontrol etmesine yönelik bir anayasa oldu'' diye konuştu.

DHA