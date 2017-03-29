Bakan Özhaseki: (Kentsel dönüşüm) 16 Nisan'dan sonra bir yasa hazırlığımız var

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki,“İnşallah 16 Nisan'dan sonra bir yasa hazırlığımız var. Onu geçirebilirsek kentsel dönüşümde yerinde dönüşüm yaparak, vatandaşların evlerini çok hızlı bir şekilde dönüştürüp, onlara fazla bir maliyet getirmeden doğru bir mantıkla işi çözmeye çalışıyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, Sultanbeyli'de iş adamları, müteahhitler ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Özhaseki burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Japonya'daki gibi binalarımız yok, deprem geldiğinde insanların içinde rahatça oturup, ninni gibi o sarsıntıda uyudukları bir bina stlimiz yok bizim. Topraklarımızın zaten yüzde 42'si deprem bölgesinde. İstanbul için düşünecek olursak, hem deprem riski her an olan bir şehirdeyiz, hem de kaçak yapılar, gecekondular, kötü yapılar… Artık geriye doğru suçlu aramıyoruz. Hepimizde suç var, onu yaptıranda da suç var, yapan da da suç var, yapılırken göz yumanda da suç var, var oğlu var. Ama geçti buralar. Şimdi ya yapmamız gereken doğru dönüşüm. Depreme hazırlıklı olmalıyız. İnşallah 16 Nisan'dan sonra bir yasa hazırlığımız var. Onu geçirebilirsek kentsel dönüşümde yerinde dönüşüm yaparak, vatandaşların evlerini çok hızlı bir şekilde dönüştürüp, onlara fazla bir maliyet getirmeden doğru bir mantıkla işi çözmeye çalışıyoruz. Gerek finans noktasında, gerekse rezerv alan noktasında çalışmalarımız var, yeni formüllerimiz var. Bir çok belediye başkanıyla paylaştığımız zaman da, bu işin çok hızlı bir şekilde yapılabileceğinden bahsediyorlar. İnşallah bunları biz yapacağız."

“YENİ YÖNETMELİĞE GÖRE YAPACAKSINIZ"

Bakan Özhaseki salonda bulunanlara hitaben, “Yani inşaat sektörü olarak sizlere çok iş düşüyor. Bu inşaatları, bu evleri devlet gelip yapmayacak veya kendi kuruluşlar vasıtasıyla yapmayacak. Biz programlayacağız, belediyeler hazırlayacaklar ama siz yapacaksınız nihayetinde bu evleri. Yeni yönetmeliğe göre yapacaksınız. Türkiye çapında beklide 7-7.5 milyon bağımsız birimden bahsediyoruz. Bunun 2.5-3 milyonu İstanbul'da. Eğer biz bunu yapmazsak Allah korusun, kötü bir şey söylemek doğru değil, ağızdan çıkacak kelama dikkat etmek lazım ama deprem geldiğinde epeyice binayı alır götürür. Bunu içinde de canlarımızı, mallarımızı, sevdiklerimiz alır götürür. Bu sağcı, solcu dinlemez, ab partili, b partili dinlemez, aman bizim mezhepten, falan mezhepten dinlemez" şeklinde konuştu.

“KILIÇDAROĞLU GİTTİ BEŞİKTEKİ TORUNUNU ÇIKAN YASADAN İSTİFADE EDEREK SİGORTALI YAPTI"

Bakan Özhaseki, yeni anayasa konusunda da açıklamalarda bulunarak, “22-23 yaşında iki tane kızımı veya delikanlı girse meclise ne var bunda ya, gariplik bunun neresinde. 'Erkenden emekli edeceksiniz biz biliyoruz zaten' diyorlar. Bu ülkede 23-25 sene prim ödemeden nasıl emekli olunuyor bu memlekette Birisi bana anlatsa da öğrensem. Bu kadar yalan olur mu Çirkinleştirmek istemiyorum sohbeti ama zamanında Kılıçdaroğlu gitti beşikteki torununu çıkan yasadan istifade ederek sigortalı yaptı. Bizim valla biran önce oraya sokup da emekli edeceğimiz çoluğumuz çocuğumuz yok" dedi.



DHA