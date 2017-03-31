Bakan Özhaseki: Mevcut sistem kavga üretiyor (3)

'İKİLİ SİSTEMİ TÜRKİYE KALDIRMIYOR'

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Kayseri Ticaret Odası (KTO), Kayseri Ticaret Borsası (KTB), Develi Ticaret Odası, Yahyalı Ticaret Odası ve Bünyan Ticaret Odası'nın organize ettiği 'İş Dünyası Ortak Meslek Komiteleri Buluşması' yapıldı. Programa, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi eski Bakanı ve Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, MHP İl Başkanı Baki Ersoy, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü ve davetliler katıldı.

Programda konuşan Bakan Mehmet Özhaseki, terör örgütlerine dikkat çekti, Türkiye'nin zor bir coğrafyada olduğunu söyledi. Türkiye'nin ikili sistemi kaldırmadığını belirten Bakan Özhaseki, şöyle konuştu.

“İkili sistemi Türkiye kaldırmıyor. Bu kavgalı sistemin bir an önce son bulması gerekir. Bu ülkede büyük yatırımlara ihtiyaç var. Dışarıya karşı dik durmamız için güçlü olmalıyız. Teklif edilen sisteme göre yüzde 51 oy alan Cumhurbaşkanını seçiyorsunuz. 5 yıl seçiyoruz ve beğenmezsek başkasını seçiyoruz. Bu vesayet rejiminin artık bitmesi lazım. Biz bu yeni sitemde Cumhurbaşkanımızı seçersek hiçbir sıkıntı olmaz. Ara ara birtakım suçlamalar oluyor. Bir insanın yalanı açığa çıktıysa, ertesi gün yine nasıl yalan söyler Gerçi ben alıştım. 34 yıl önce mahkemelik olduk. Artık hangi yalanlarına cevap vereceğimize usandık. İnşallah Kayseri’den güçlü şekilde destek geleceğine inanıyoruz. 16 Nisan’dan sonra Türkiye’nin önü açılacaktır. Allah’ın izniyle 16 Nisan’dan sonra başka bir Türkiye’ye uyanacağız.”

DHA