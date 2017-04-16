Bakan Özhaseki: Sandıktan ne çıkarsa başımızın üstüne

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, oyunu eşi Neşe Özhaseki ile birlikte Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi'ndeki Hasan-Nuriye Ünlen İlkokulu'nda kullandı.

Okulun zemin katındaki sınıfta 1570 nolu sandıkta oy kullanan bakan Mehmet Özhaseki, ardından medya mensuplarının sorularını yanıtladı. Seçmenlerin huzur içinde güle oynaya sandığa gittiklerini söyleyen Özhaseki,'' Referandum oylaması hayırlı uğurlu ve bereketli olsun‘' diyerek, şunları söyledi:

'İnsanlar oylarını çok rahat gelip kullandılar. Oy kullandıktan sonra da, hangi tercihi yaparlarsa yapsınlar birbirlerine sarılarak mutluluk içinde ayrılıyorlar. Bundan güzel bir şey olamaz. Çıkacak sonuç ülkemiz için hayırlı, uğrulu, bereketli olsun. Sandıktan ne çıkarsa 'başımızın üstüne' deyip yolumuza devam edeceğiz.'

Anayasa değişikliği için yapılan referandumda Kayserili vatandaşlar, günün erken saatlerinden itibaren sandık başına gidip oylarını kullandı. Kayserililer daha sonra 18 dereceyi bulan hava sıcaklığından yararlanarak bağ evlerine ve pikniğe koştu.

DHA